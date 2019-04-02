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洋基虧大！三壘大將安杜哈爾肩關節撕裂　恐整季報銷

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▲洋基內野潛力新秀安杜哈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基先發三壘手安杜哈爾受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基三壘大將安杜哈爾（Miguel Andujar）因為肩膀傷勢進入10天傷兵名單，成為洋基陣中第9位傷兵，不過根據洋基記者霍區（Bryan Hoch）最新消息指出，他的肩傷比預期還要嚴重，確診出肩關節唇撕裂傷，若要開刀今年賽季將提前報銷。

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洋基記者霍區指出，安杜哈爾右肩關節唇出現些微撕裂傷，預計他將先採取保守療法約兩個星期的時間，不過開刀治療也是一個選項，如果經過醫生評估，確定肩膀需要動刀，等於本季直接結束。

假如最終安杜哈爾必需要動刀治療，對於洋基球團來說將是一大損失，這位24歲年輕內野手上季轟出27支全壘打，貢獻92分打點，打擊三圍.297/.328/.527，在季後美聯新人王票選排名第2，輸給天使「二刀流」大谷翔平。

洋基目前內野已經傷了兩名大將，除了安杜哈爾外，當家游擊手葛瑞格里斯（Didi Gregorius）手肘動刀，最快6月才會歸隊，少了兩名接近單季25轟以上的內野強打，對洋基整體火力有很大的影響。

現階段洋基先從3A拉上工具人韋德（Tyler Wade）頂替安杜哈爾傷兵空缺，至於主砲「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也因左手二頭肌拉傷進傷兵名單，由3A佛雷澤（Clint Frazier）頂替。

▲▼葛雷格里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲當家游擊手葛雷格里斯最快6月才會歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基安杜哈爾
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