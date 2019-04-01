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日職／王柏融2日作客樂天碰上辛島航　將與宋家豪對決

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記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊台灣野手王柏融，31日敲出2支安打、獲選賽後英雄，火腿4月1日休兵，2日在仙台客場出賽樂天金鷹，是王柏融在日職例行賽首次客場出賽，將與樂天台灣投手宋家豪相見歡，有機會同場對決。

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王柏融在日職生涯首戰，3月29日主場出戰歐力士，4打數無安打；3月30日第2戰在7打數無安打之後，終於打出在日職首支安打，右外野平飛安打。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,王柏融與近藤健介,有原航平入選單場MVP,繞場與球迷擊掌感謝球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融入選單場MVP繞場與球迷擊掌感謝球迷。（圖／記者季相儒攝）

他在3月31日的比賽第2打席打出右外野安打，第3打席敲出左外野安打，並且打回日職生涯第1分打點，之後再被三振，延長賽11局退場休息。

目前王柏融3場出賽13打數打出3支安打、1打點、3次三振，打擊率2成31。他在31日獲選賽後英雄殊榮，一起站在台上接受球迷歡呼。

火腿將在4月2日到4日到仙台客場出賽樂天金鷹，是王柏融首次客場出賽，樂天金鷹派出左投辛島航先發，王柏融是是先發第幾棒出賽？

樂天金鷹有台灣投手宋家豪，王柏融賽前有機會跟宋家豪相見歡，如果宋家豪後援出賽，王柏融也有機會投打對決。

宋家豪本季已出賽2場，2.1局被1支安打、1次三振、1次四死球，失1分，防禦率3.86，目前有2次中繼成功。辛島航是2008年日職選秀樂天金鷹第6指名，今年是生涯第11年，本季第一次出賽，去年有4勝9敗、防禦率4.05。


 

關鍵字： 日職王柏融宋家豪
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