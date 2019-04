耶里奇先轟又再見安　開季連4場轟平紀錄史上第六人

▲釀酒人耶里奇(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

釀酒人前國聯MVP耶里奇(Christian Yelich)1日對戰紅雀展現打擊火力,他不但擊出開季連續第4支全壘打,更於9局下敲出再見安打助釀酒人以5比4氣走紅雀,他此役2打席擊出一轟一安,貢獻3分打點。他的開季連4場開轟除追平大聯盟開季連續全壘打紀錄外,也成為史上第6位開季連4場都開轟球員。

耶里奇3月31日就以已經連續3場開轟,當時被預測有機會追平大聯盟開季連4場擊開轟紀錄,他此役果然於一局就轟出408英呎陽春砲寫下連續4場開轟紀錄,更成為大聯盟史上開季連續4場都開轟的第6人。

YELICH WITH THE BOMB!!@ChristianYelich is now the 6th player in MLB history with a HR in each of his team's 1st 4 games of the season



(via @fswisconsin) pic.twitter.com/RCcUDlwnZS