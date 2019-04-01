耶里奇先轟又再見安　開季連4場轟平紀錄史上第六人

▲釀酒人耶里奇（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

釀酒人前國聯MVP耶里奇（Christian Yelich）1日對戰紅雀展現打擊火力，他不但擊出開季連續第4支全壘打，更於9局下敲出再見安打助釀酒人以5比4氣走紅雀，他此役2打席擊出一轟一安，貢獻3分打點。他的開季連4場開轟除追平大聯盟開季連續全壘打紀錄外，也成為史上第6位開季連4場都開轟球員。

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耶里奇3月31日就以已經連續3場開轟，當時被預測有機會追平大聯盟開季連4場擊開轟紀錄，他此役果然於一局就轟出408英呎陽春砲寫下連續4場開轟紀錄，更成為大聯盟史上開季連續4場都開轟的第6人。

YELICH WITH THE BOMB!!@ChristianYelich is now the 6th player in MLB history with a HR in each of his team's 1st 4 games of the season



(via @fswisconsin) pic.twitter.com/RCcUDlwnZS — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2019年3月31日

▲耶里奇連續4場開轟成史上第6人

但釀酒人在1局未再得分，紅雀則在4局與5局共跑回4分，釀酒人於7局則靠投手柏恩斯（Corbin Burnes）與三壘手蕭（Travis Shaw）擊出2安讓釀酒人跑回2分。

9局下釀酒人落後1分，紅雀派出今年春訓投出103英里火球的22歲菜鳥投手希克斯（Jordan Hicks）登板應戰，但釀酒人先靠著外野手加梅爾（Ben Gamel）擊出二壘安打，隨後坎恩（Lorenzo Cain）雖被接殺，但此役棒子火燙的耶里奇在希克斯投出2壞球後逮中他101英里速球擊出中外野深遠再見安打送回2名隊友，釀酒人終場就以5比3氣走紅雀。

▲耶里奇擊出再見安

耶里奇此役2打席共1轟1安，貢獻3分打點，他開季4場12打席共敲6安含4轟，貢獻8分打點，打擊三圍繳出.500/.667/1.583成績，其中全壘打數、長打率都是大聯盟開季至今最佳，打點則排名大聯盟第二。

耶里奇此役連續4場開轟除追平大聯盟開季連續全壘打紀錄外，他也成為繼包括2016年洛磯史托瑞（Trevor Story）、2013年金鶯戴維斯（Chris Davis）、2011年遊騎兵克魯茲（Nelson Cruz）、1998年紅雀馬怪爾（Mark McGwire），1971年巨人梅斯（Willie Mays）後，成為大聯盟史上第6人連續開季4場都開轟的球員，但過去仍沒有人能開季連續5場開轟。