運動雲

> >

大聯盟球員匿名票選　哈波62%當選「最過譽球員」

ETtoday運動雲

▲▼費城人春訓，哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

美國知名體育媒體《The Athletic》進行球員間的匿名「另類獎項投票」，大聯盟將近三分之一球員參與，休賽季與費城人簽下13年3.3億美元破紀錄合約的強打哈波（Bryce Harper），以62%的超高得票率，被評價「最過譽選手」。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

在「最過譽（Most Overrated）」這個選項中，哈波得票率從去年的48.6%進步到驚人的62%領先群雄，排名第二的藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）只不過4.1%，第3高票的是同樣在休賽季獲得大合約的馬查多（Manny Machado），不過得票率遠不及哈波。

其中一名匿名投票球員指出，哈波成為新科「3億男」的那刻起，最過譽球員名號再適合不過他，「自由市場就是靠『星度』取勝，但回頭看看，哈波去年繳出什麼成績了？」哈波或許真的非常不受其他球員歡迎，雖然有在「最具威脅性打者」得票，但同時也在「最髒球員」票選榜上有名。

現年26歲的哈波，過去7年繳出184轟、521打點雙雙改寫國民隊史紀錄，2015年獲得國聯年度MVP的那年，他擊出42發全壘打，佔生涯全壘打比例的22.8%。去年則繳出34轟、100打點以及全聯盟最多130保送，不過他的.249打擊率僅略高聯盟平均的.248，.393上壘率、.496長打率都比前一年遜色。

而最具威脅性打者榜，由以12年4.3億美元續約天使，打破哈波歷史最高薪紀錄的楚特（Micke Trout）所獲，得票率為40%；最髒球員榜首則是馬查多。

關鍵字： 哈波過譽費城人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

熱門新聞

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

影／林智勝徒手接球秀美技　陳江和愣住看傻眼

影／許淑淨用藥遭禁如再有選手被查　郭婞淳恐失去東京奧運參賽資格

中職／中信兄弟洋砲艾銳克無安打　犧短失敗被討論　

中職／桃猿延長賽險勝兄弟　洪一中：兄弟愈來愈強

CBA／中國字母哥狂轟33分　林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟再找1投1野洋將　伯納：洋砲優先

2哈登單季投丟600顆三分NBA第一人

3台灣舉重至今6人被抓包禁藥

4兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

5詹皇、舞王輪番炫技湖人大勝巫師

熱門新聞

1許淑淨用藥遭禁賽

2林智勝徒手接球　陳江和看呆了

3如再有選手被查　郭婞淳恐失奧運資格

4中信兄弟洋砲艾銳克無安打犧短還失敗

5桃猿延長賽險勝　洪總：兄弟愈來愈強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

味全重返中職！預計4月底完成加盟 隊名仍沿用「龍」？吳志揚：是未知數

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366