大聯盟球員匿名票選　哈波62%當選「最過譽球員」

美國知名體育媒體《The Athletic》進行球員間的匿名「另類獎項投票」,大聯盟將近三分之一球員參與,休賽季與費城人簽下13年3.3億美元破紀錄合約的強打哈波(Bryce Harper),以62%的超高得票率,被評價「最過譽選手」。

在「最過譽(Most Overrated)」這個選項中,哈波得票率從去年的48.6%進步到驚人的62%領先群雄,排名第二的藍鳥先發投手史卓曼(Marcus Stroman)只不過4.1%,第3高票的是同樣在休賽季獲得大合約的馬查多(Manny Machado),不過得票率遠不及哈波。

其中一名匿名投票球員指出,哈波成為新科「3億男」的那刻起,最過譽球員名號再適合不過他,「自由市場就是靠『星度』取勝,但回頭看看,哈波去年繳出什麼成績了?」哈波或許真的非常不受其他球員歡迎,雖然有在「最具威脅性打者」得票,但同時也在「最髒球員」票選榜上有名。

