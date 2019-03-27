大聯盟球員匿名票選　哈波62%當選「最過譽球員」

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

美國知名體育媒體《The Athletic》進行球員間的匿名「另類獎項投票」，大聯盟將近三分之一球員參與，休賽季與費城人簽下13年3.3億美元破紀錄合約的強打哈波（Bryce Harper），以62%的超高得票率，被評價「最過譽選手」。

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在「最過譽（Most Overrated）」這個選項中，哈波得票率從去年的48.6%進步到驚人的62%領先群雄，排名第二的藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）只不過4.1%，第3高票的是同樣在休賽季獲得大合約的馬查多（Manny Machado），不過得票率遠不及哈波。

其中一名匿名投票球員指出，哈波成為新科「3億男」的那刻起，最過譽球員名號再適合不過他，「自由市場就是靠『星度』取勝，但回頭看看，哈波去年繳出什麼成績了？」哈波或許真的非常不受其他球員歡迎，雖然有在「最具威脅性打者」得票，但同時也在「最髒球員」票選榜上有名。

In a poll, MLB players voted Bryce Harper as the most overrated in baseball, and Manny Machado the dirtiest https://t.co/TudGiEhkiu pic.twitter.com/V8AU7I2y9R — NBC Sports (@NBCSports) 2019年3月26日

現年26歲的哈波，過去7年繳出184轟、521打點雙雙改寫國民隊史紀錄，2015年獲得國聯年度MVP的那年，他擊出42發全壘打，佔生涯全壘打比例的22.8%。去年則繳出34轟、100打點以及全聯盟最多130保送，不過他的.249打擊率僅略高聯盟平均的.248，.393上壘率、.496長打率都比前一年遜色。

而最具威脅性打者榜，由以12年4.3億美元續約天使，打破哈波歷史最高薪紀錄的楚特（Micke Trout）所獲，得票率為40%；最髒球員榜首則是馬查多。