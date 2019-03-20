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醜鞋風潮！New Balance數字潮鞋新作　增4CM顯長腿

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▲New Balance推出最新數字潮鞋574S v2。（圖／品牌提供）

▲New Balance推出最新數字潮鞋574S v2。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

時至今日時尚更與運動潮流結合，而其中讓人不可忽視的事「怪美」、「老爹時尚」以及「越醜越帥」等顛覆以往審美標準的設計如雨後春筍般冒出，復古運動鞋專門 New Balance 的經典數字潮鞋-574當然也跟上潮流，推出最新 574S v2（574Sport 第二代），怪美時尚的設計有理可循，與一般的跟風鞋型大相逕庭。

New Balance 在不少時尚人士的心中有著無可取代的地位，在祭出新的鞋款同時保有了品牌原味，從不變質！這次的 New Balance 574S v2 亦是不會讓大家失望，將時下最新的「怪美醜時尚」與品牌調性巧妙結合。

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▲New Balance推出最新數字潮鞋574S v2。（圖／品牌提供）

▲574S v2第二代更低的鞋領拉長腿部比例。（圖／品牌提供）

574S v2延續了 574 Sport 的基因，揉合前衛的襪套元素，分離式的中底與層狀的鞋面設計讓鞋款的外型更有未來感。第二代更低的鞋領拉長腿部比例，優1.00 mm顆粒大底越野靈魂，穿上腳整體視覺更是增高+4CM。而Fresh Foam 科技帶來超Q彈穿著感受，兼具外型與機能的鞋款就此誕生。

▲New Balance推出最新數字潮鞋574S v2。（圖／品牌提供）

▲融合NB舒適好穿的核心科技-Fresh Foam。（圖／品牌提供）
  
574S v2 強勢登場，除了多款基本百搭經典色，更是加入亮色對比細節，男款與中性款利用基本色如黑色、灰色、藍色與伯爵灰為底，搭配亮色畫龍點睛，好搭又不無聊，而女款則是採用了低彩的粉嫩色系，將女孩味融入怪美復古鞋元素，無所不型超百搭。

▲New Balance推出最新數字潮鞋574S v2。（圖／品牌提供）

▲春夏配色一週7日「無所不型」超百搭。（圖／品牌提供）

關鍵字： New Balance574S v2
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