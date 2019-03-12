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丹麥女雙戀人組合1月迎接女兒出生　全英賽後宣布從國家隊退役

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▲▼ 丹麥著名的羽球女雙組合朱爾（Kamilla Rytter Juhl）／珮德森（Christinna Pedersen）。（圖／翻攝自Kamilla Rytter Juhl and Christinna Pedersen臉書粉專）

▲丹麥著名的羽球女雙組合朱爾／珮德森。（圖／翻攝自Kamilla Rytter Juhl and Christinna Pedersen臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

丹麥著名的羽球女雙組合朱爾（Kamilla Rytter Juhl）／珮德森（Christinna Pedersen）2017年宣布出櫃之後，朱爾今年1月又迎來女兒，幸福洋溢的兩人，日前卻在臉書粉專宣布，將從國家隊以及國際賽退役。

朱爾／珮德森曾經在2015年、2017年世錦賽女雙收穫亞軍和季軍、更拿下2016年里約奧運銀牌、2017宣布兩人8年戀情後，2018年朱爾宣布懷孕喜訊，並在今年初開心迎接女兒出生，這段時間沒有參加比賽，而珮德森則在今年全英賽和Mathias搭擋混雙出賽。

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原本預計在全英賽以女雙復出的兩人，卻在日前在臉書粉專宣布，要從國家隊以及國際賽退役的消息，朱爾／珮德森寫道，「從小羽球對我們兩人來說是最重要的，也希望能夠為羽球帶來改變，確實成功做到了，日前的全英賽是珮德森最後一次國家隊的比賽，全英賽也是最後的國際賽，朱爾也在懷孕後很久沒有訓練。」

朱爾／珮德森因此決定從國家隊和國際賽事退役，「這個決定很困難，不過並不是完全離開羽球，明年將會參加丹麥國內的聯賽。」並且感謝一路以來所有人的支持，「所有美好的事物都會到達終點，現在就是那個時刻。」另外珮德森也很期待未來也能有自己的女兒。

關鍵字： 丹麥女雙
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