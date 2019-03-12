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衛少再槓爵士球迷暴走怒罵　「我會弄死你還有你老婆」

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 記者黃詩崴／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆12日作客猶他爵士，衛斯布魯克（Russell Westbrook）轟下23分、11籃板、8助攻準大三元的表現帶隊踢館成功，不過在比賽中他與場邊爵士球迷互罵，「衛少」甚至情緒失控飆出「我會弄死你；連你老婆也一起弄死」等不雅語句。

根據網路上流出的片段，當時衛斯布魯克正在板凳席的尾端，站起來與場邊觀眾飆罵，他情緒看起來十分激動地說，「我答應你我會這麼做，我向天發誓，我會弄死你；還有你的老婆也一起弄死」

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賽後衛斯布魯克對於自己的言論進行解釋，「有個年輕人和他的老婆在場邊對著我吼『就像你之前做過的那樣，給我跪下來。』那非常不尊重人，而且我認為有種族歧視的意味，那真的非常不恰當。」

▲衛少先前就與爵士球迷發生過衝突。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

雷霆上賽季在季後賽首輪交手爵士，系列賽打得激情四射，雷霆以2比4被淘汰。雷霆在G6客場遭淘汰時，衛斯布魯克提前離開球場還與場邊爵士球迷對噴，這也是過去衛少對球迷發過最大的一次脾氣。

猶他爵士位於猶他州的鹽湖城，球迷非常地瘋狂，時常在球館裡製造驚人的噪音，這也讓爵士主場有著魔鬼主場之稱。

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克Russell Westbrook爵士球迷
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