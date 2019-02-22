杜拜女網賽／澳網亞軍打謝淑薇不敢鬆懈　「難預測又超棘手」

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣時間22日晚間9點開始，「台灣一姐」謝淑薇將在杜拜女網賽4強，碰上世界排名第四，今年澳網亞軍捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)。雖然過去3次交手都拿下勝利，但科維朵娃對於「淑薇style」仍舊不敢掉以輕心，「有時候根本不知道她會打出什麼球，但其實也滿有趣的。」

謝淑薇狀況超火燙，連續擊敗科柏（Angelique Kerber）和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前世界球后。科維朵娃3次和謝淑薇交手都拿下勝利，而且全都是直落二，一盤未失。雙方最近一次交手，是在今年初的雪梨女網賽16強。

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「她是很不好對付的選手，打球隱蔽性非常高。雪梨的比賽我贏得很辛苦，到時候勢必又會有很多對抽，一定會是場硬戰。我必須為她每顆來球最好準備。我認為她比賽解讀能力非常好，這是最棘手的部分。她的移動也很棒，當她到位讓人很難打出致勝球。」

不過21日晚間當謝淑薇獲得勝利時，4強對手尚未出爐，她還幽默跟現場媒體表示，「我會派間諜去看比賽。」22日晚間9點謝淑薇和科維朵娃的比賽結束後，緊接著11點是斯維托利娜(Elina Svitolina)和本西奇(Belinda Bencic)的4強戰，最後才是眾所矚目的經典對決「詹謝大戰」。

▲科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）