日職／出發！王柏融隨隊赴美移訓　火腿IG秀帥照

▲王柏融隨隊一軍搭機前往美國移地訓練。（圖／翻攝火腿官方官方instagram）

記者王真魚／綜合報導

「大王」王柏融26日啟程前往日本，27日立刻至火腿二軍春訓基地報到，火腿官方IG在28日放上王柏融的照片，透露大王也與球隊會合，將一同搭機前往美國展開移地訓練。

王柏融昨天首度至千葉縣鎌谷二軍基地進行簡單練習，也吸引大批日媒關注，他向媒體透露，仍在適應日本的天氣，飲食方面則沒有太大的問題，咖哩飯、生魚片都喜歡吃，至於最擔心的語言，他說：「現在會開始透過報紙、電視學習。」

根據火腿公布的春訓行程，一軍球員2月1日至2月12日在美國亞利桑那展開春訓，期間將與韓職NC恐龍、三星獅以及其他日職球隊進行熱身賽，13日為移動日，15日至25日在沖繩進行第二階段春訓，休兵日分別為3日、8日、18日、22日。

二軍選手自2月1日到23日都在沖繩進行訓練，一軍15日會合後，16日會進行隊內分組對抗賽，17日與阪神熱身賽，19日再戰韓國三星獅，20日、21日與樂天金鷲進行2連戰，23日與廣島鯉魚交手，24日則與巨人在那霸正式展開官辦熱身賽，屆時王柏融將有望與陽岱鋼同場較勁。

球隊今天啟程，粉絲團也發了王柏融穿著西裝的照片，許多台灣球迷在貼文下方留言，為他加油打氣。王柏融昨天受訪強調，距離球季開打仍有2個月，會按部就班練習，期待打、跑、守都能進步，最重要是對球隊有所貢獻。