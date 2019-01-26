澳網／喬帥：納達爾是生涯最強敵手　有彼此才有今天

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣時間27日的澳網男單決賽將是喬科維奇(Novak Djokovic)對上「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。雙方生涯交手多達52次，讓世界球王喬帥說：「在各種場地納達爾都是生涯最強勁的對手，有些比賽甚至成為我生涯的轉捩點。」

經過改造，納達爾發球成功率更高，得分率也有所提升，且加快節奏儘量在幾拍之內拿下分數。「我不想和他有長時間的對抽。我的 1-2 punch這次發揮得不錯，在場上擊球的感覺也非常舒服。我能上前進攻，也能後退防守，我所有動作都輕鬆自如。」喬科維奇說。

雙方上一次對決，在溫網4強打了5小時15分鐘，喬科維奇才以6:4、3:6、7:6(9)、3:6、10:8拿下，最後抱回暌違2年多，也是歷經手肘手術以來的首座大滿貫冠軍。「那場比賽讓我重新找回信心。10:8拿下第五盤，讓我心理狀態提升到更高層次，幫助我在接下來幾個月有很好的表現。」

網壇中四大天王總是惺惺相惜，因為有彼此的競爭，他們才能達到現在的高度。「我們不斷在重要場合對決，將彼此的網球技術逼到突破極限，這讓我感到很幸運，明天將是新的篇章。因為有這種對手，我們更容易檢視自己需要進步的地方。」納達爾說。

「我找到破解喬科維奇的方法，他也抓到對付我的方式。當他在最佳狀態，真的很難擊敗。當我狀況火燙，我也不好對付。」而進化的蠻牛和火燙的喬帥，明顯都將以最佳狀態出戰決賽，勢必將是一場經典對決。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）