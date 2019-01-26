約基奇太「衝崩」遭禁賽　金塊照樣爽滅太陽

▲約基奇（Nikola Jokic）遭到禁賽一場。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金塊中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）因24日與爵士交手的比賽中，隊友普朗李（Mason Plumlee）與爵士中鋒費弗斯（Derrick Favors）起衝突時，在板凳區太激動想衝出去遭禁賽一場，導致今（26）日交手太陽的比賽不能上場，不過面對西區爐主，金塊依舊以37分差血洗對手。

▲普郎李就與費弗斯衝突畫面。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



金塊與爵士在24日的比賽中，首節末段普郎李就與費弗斯因籃下防守起衝突，事發地剛好在金塊板凳席正前方，坐在板凳區休息的約基奇看到起爭議立馬衝出去，儘管很快就被擋下來，並且在該場比賽也沒有被裁判吹判技術犯規，但是聯盟事後還是看了影帶做出裁罰，讓金塊一哥約基奇禁賽一場。

不過對於自己被事後追加一場禁賽約基奇有話想說，「我當時沒有衝進場內，我的意思是難道我站在那個位置都不行？我根本沒有靠近衝突現場啊！」

衝突主角普郎李與費弗斯分別收到2.5萬美元（約77萬台幣）、1.5萬美元（約46萬台幣）的罰單，不過兩人都沒有得到禁賽處罰，各自在今天為球隊出戰。

▲金塊教練馬龍（Mike Malone）為子弟兵叫屈。（圖／達志影像／美聯社）



金塊今天出戰太陽賽前，金塊總教練馬龍（Mike Malone）對媒體表示，「他們（聯盟）做出了讓約基奇禁賽的決定，我們現在只煩惱著該如何在缺少了約基奇的情況下贏球，再來才會有疑問為什麼是他被禁賽？不過我們是沒辦法改變他們的決定，只好尊重並從中找出解決辦法。」

金塊目前排名西區第二而太陽則是西區墊底，因此馬龍教練也多慮了，今天在少了約基奇的情況下，全隊8人得分上雙，包括「害」球隊一哥被禁賽的普郎李先發上陣高效繳出16分、7籃板、6助攻，終場金塊以132比95輕鬆氣走太陽。

▼普朗李（Mason Plumlee）今天出戰太陽頂替先發位置，繳出全能身手助隊滅太陽。（圖／達志影像／美聯社）



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