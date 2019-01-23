中職／學長稱小羅敏卿　姚雨翔笑：體型很像吧

▲姚雨翔。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅新人姚雨翔打擊型態類似大前輩羅敏卿，因而在隊上有「小羅敏卿」之稱，對此姚雨翔不好意思笑說：「應該是體型像吧。」但他也表示，羅敏卿是自己的偶像，未來希望能夠成為像學長一樣的強打者。

姚雨翔是去年獅隊選秀在第7輪選進的新人，年僅18歲，以簽約金100萬、激勵獎金50萬、月薪5萬加盟。黃甘霖對他的打擊有很好的評價，手腕運用能力佳，具長打能力，更有意帶他到日本打西武交流賽。

得知有望前往日本對戰西武，姚雨翔坦言相當意外：「畢竟自己剛進來，有許多要適應的地方，也沒有想到有機會。」

從去年秋訓到春訓，姚雨翔最大的課題在於減重，體重飆破110公斤的他，這段期間積極降低體脂，目前也瘦身有成，體脂率原先飆破40％，現已降到29％，他的目標是降至20％以下。

減重必須經過辛苦的代價，姚雨翔透露，自己一天進食三餐，僅中午會正常進食，「晚上以水煮料理為主，不碰澱粉，8點後不吃東西。」想吃宵夜怎麼辦？他笑回：「睡覺阿，大概10點就會就寢，每天訓練也很累。」

投入職業的訓練，姚雨翔直言有許多必須學習的地方，自主的觀念也很重要：「打到職棒很強調自主，還有一些小細節，都要更加注意。」