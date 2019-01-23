運動雲

> >

中職／學長稱小羅敏卿　姚雨翔笑：體型很像吧

ETtoday運動雲

▲姚雨翔。（圖／統一獅提供）

▲姚雨翔。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅新人姚雨翔打擊型態類似大前輩羅敏卿，因而在隊上有「小羅敏卿」之稱，對此姚雨翔不好意思笑說：「應該是體型像吧。」但他也表示，羅敏卿是自己的偶像，未來希望能夠成為像學長一樣的強打者。

姚雨翔是去年獅隊選秀在第7輪選進的新人，年僅18歲，以簽約金100萬、激勵獎金50萬、月薪5萬加盟。黃甘霖對他的打擊有很好的評價，手腕運用能力佳，具長打能力，更有意帶他到日本打西武交流賽。

得知有望前往日本對戰西武，姚雨翔坦言相當意外：「畢竟自己剛進來，有許多要適應的地方，也沒有想到有機會。」

從去年秋訓到春訓，姚雨翔最大的課題在於減重，體重飆破110公斤的他，這段期間積極降低體脂，目前也瘦身有成，體脂率原先飆破40％，現已降到29％，他的目標是降至20％以下。

減重必須經過辛苦的代價，姚雨翔透露，自己一天進食三餐，僅中午會正常進食，「晚上以水煮料理為主，不碰澱粉，8點後不吃東西。」想吃宵夜怎麼辦？他笑回：「睡覺阿，大概10點就會就寢，每天訓練也很累。」

投入職業的訓練，姚雨翔直言有許多必須學習的地方，自主的觀念也很重要：「打到職棒很強調自主，還有一些小細節，都要更加注意。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 姚雨翔中職中華職棒統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

推薦閱讀

中職／獅大聯盟等級洋投2月中報到　羅里奇還在談

中職／頭痛的游擊缺口　獅期待楊家維、林祖傑補上

中職／姚雨翔「小羅敏卿」　黃甘霖尬意想帶去打西武

中職／統一獅赴西武帶11投　老將先休兵

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

讀者回應

﻿

最新新聞

1蕭一傑隨王柏融離台　沈鈺傑暫代翻譯

2北科遭普門逆轉　仍為分組第一

3遊騎兵補三壘　1年1.6億明星內野

4今年力拚個人獎　王威晨：不會再讓了

5羅斯：現在自己比MVP時期還強

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

4帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

5味全龍復活　張泰山不復出也不當教頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366