澳網／忘記新規則　英國女將提前慶祝等不到對手握手

▲英國網球女將波兒特(Katie Boulter)。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

澳網在2019年更改長盤制規則,根據新規則只要在決勝盤雙方打成6比6後便會進行「搶十」來決定勝負,但英國女將波兒特(Katie Boulter)顯然忘記這項新規定,在14日的比賽於決勝盤得到第7分後便激動的慶祝,但卻等不到對手上前握手,直到裁判提醒才回到底線,留下尷尬的畫面。

為了不讓比賽時間拉長,澳洲網球公開賽決定在今年改制,但適用於改制規則的第一場比賽就發生好笑的場景,波兒特面對俄羅斯女將瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)首盤先以6比0獲勝,但第二盤以4比6輸球遭扳平,決勝盤打到6比6後進入搶十。

隨後波兒特上網攻擊拿下第7分,興奮的慶祝顯然忘記新規則,她在網前等不到對手上前握手,經裁判提醒才回到底線準備接發球,而這個烏龍並不影響最後的結果波兒特仍以10比6獲得這場比賽的勝利成功晉級。

▼波兒特提前慶祝。

When you think you've won the final set tiebreak but forget it's first to 10.



For the record, @KatieBoulter1 eventually advances to the 2R, def. Ekaterina Makerova 6-0 4-6 7-6(6).#AusOpen pic.twitter.com/jK2jtCEHBZ