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澳網／忘記新規則　英國女將提前慶祝等不到對手握手

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▲▼英國網球女將波兒特(Katie Boulter)。（圖／記者黃琮舜攝）

▲英國網球女將波兒特(Katie Boulter)。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

澳網在2019年更改長盤制規則，根據新規則只要在決勝盤雙方打成6比6後便會進行「搶十」來決定勝負，但英國女將波兒特(Katie Boulter)顯然忘記這項新規定，在14日的比賽於決勝盤得到第7分後便激動的慶祝，但卻等不到對手上前握手，直到裁判提醒才回到底線，留下尷尬的畫面。

為了不讓比賽時間拉長，澳洲網球公開賽決定在今年改制，但適用於改制規則的第一場比賽就發生好笑的場景，波兒特面對俄羅斯女將瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)首盤先以6比0獲勝，但第二盤以4比6輸球遭扳平，決勝盤打到6比6後進入搶十。

隨後波兒特上網攻擊拿下第7分，興奮的慶祝顯然忘記新規則，她在網前等不到對手上前握手，經裁判提醒才回到底線準備接發球，而這個烏龍並不影響最後的結果波兒特仍以10比6獲得這場比賽的勝利成功晉級。

▼波兒特提前慶祝。

關鍵字： 澳網波兒特
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