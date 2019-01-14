澳網／納達爾傷後復出首場大賽　酷暑中直落三勝地主　

▲納達爾(Rafael Nadal)2019澳網首輪獲勝。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)自去年美網後就因傷沒有參與大賽，在今年澳網首輪面對地主的外卡選手達克沃斯(James Duckworth)就受到極大的挑戰，最終在炎熱的高溫下花費2小時15分鐘才以6比4、6比3、7比5直落三盤獲勝。

本次賽會被排在第二種子的納達爾在去年11月接受腳踝手術，從去年美網後到今年澳網之前只打了兩場表演賽。此戰他在首盤順利以6比4拿下後，第二盤一開始就遭破發，在2比3落後下，連破對手2個發球局逆轉，比賽中也能看到雙方選手頻頻用冰塊降溫。第三盤本來5比3領先的納達爾在制勝發球局卻受到裁判誤判的干擾遭破發，但他展現強大實力在6比5時完成關鍵破發獲勝。

納達爾全場71.4%的一發得分率加上達克沃斯發生40次的非受迫性失誤是他能夠獲勝的主因，他在賽後表示，「過了那麼多個月後重新回到球場並不容易，尤其是面對一位具有攻擊力的對手，他試圖在每一球都在2球以內決勝負對我來說是很大的挑戰。」納達爾下一輪的對手將在澳洲選手Matthew Ebden以及德國選手Jan-Lennard Struff之間產生。

▼納達爾(Rafael Nadal)在比賽中利用毛巾包冰水降溫。（圖／路透社）