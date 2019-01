字母哥轟30分、羅培茲再扮射手　公鹿決勝節逆轉爵士

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

公鹿8日出戰迎戰爵士,公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場繳出30分、10籃板、1助攻、2阻攻,他決勝節獨拿11分,成功帶領公鹿逆轉爵士,公鹿中鋒羅培茲(Brook Lopez)更在最後2分鐘飆進補刀三分彈將分差擴大至11分,終場公鹿就以114比102成功逆轉爵士,公鹿近5戰拿下4勝,目前也以28勝11敗暫居東區龍頭。

爵士第一節就火力全開攻下38分,上半場結束米歇爾(Donovan Mitchell)就斬獲15分、克勞德也有11分表現,爵士也以4分領先進入下半場,第三節公鹿雖然一度反超,但在爵士費弗斯(Derek Favors)末節連取4分之下爵士仍以3分進入決勝節。

Brook Lopez better get an invite to the three-point contest this year pic.twitter.com/2ylhioMvVJ