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字母哥轟30分、羅培茲再扮射手　公鹿決勝節逆轉爵士

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▲▼公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿8日出戰迎戰爵士，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場繳出30分、10籃板、1助攻、2阻攻，他決勝節獨拿11分，成功帶領公鹿逆轉爵士，公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）更在最後2分鐘飆進補刀三分彈將分差擴大至11分，終場公鹿就以114比102成功逆轉爵士，公鹿近5戰拿下4勝，目前也以28勝11敗暫居東區龍頭。

爵士第一節就火力全開攻下38分，上半場結束米歇爾（Donovan Mitchell）就斬獲15分、克勞德也有11分表現，爵士也以4分領先進入下半場，第三節公鹿雖然一度反超，但在爵士費弗斯（Derek Favors）末節連取4分之下爵士仍以3分進入決勝節。

▲公鹿中鋒羅培茲無預警命中三分，主播笑喊「What the hey ！」。

決勝節公鹿靠著字母哥與梅克（Thon Maker）打出一波9比6攻勢將分差追平，隨後密德爾頓（Khris Middleton）與史奈爾（Tony Snell）再補上6比0攻勢取得6分領先，爵士戈貝爾（Rudy Gobert）於最後2分鐘2罰不進，公鹿中鋒羅培茲更突然無預警於三分線一大步發砲命中，分差也瞬間拉大至11分，轉播單位還因此笑喊「What the hey ！」，隨後爵士米歇爾於最後一分鐘時遭希爾（George Hill）抄截喪失追分機會，終場公鹿就以12分擊敗爵士。

公鹿字母哥攻下30分、10籃板、、1助攻、2阻攻，澳洲籍中鋒梅克也繳出本季新高的15分、5籃板，全場三分球4投3中的中鋒羅培茲則有15分、8籃板、3阻攻表現，爵士以二年級生米歇爾的26分、3籃板為最佳，戈貝爾也有14分、15籃板表現，費弗斯則攻下12分、7籃板、3阻攻。

▼爵士二年生米歇爾

 ▲▼米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／CFP）

關鍵字： 公鹿爵士字母哥羅培茲米歇爾
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