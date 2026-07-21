運動雲

>

世足落幕最新排名揭曉！挪威排名暴衝、韓國掉出30名之外

▲挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）世足首秀就締造超狂紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）率隊闖進8強也讓挪威世界排名暴衝。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026美加墨世界盃落幕，國際足總（FIFA）也公布最新世界排名，奪下冠軍的西班牙上升1名來到榜首，亞軍則是阿根廷，法國、英格蘭分居3、4名。其中變動最大的是挪威，排名往上爆衝12名。亞洲部份，日本上升1名來到第17，小組賽提前遭淘汰的韓國則是狂掉7名，世排已經掉出30名之外。

除了前4名和世足排名大同小異，巴西和摩洛哥皆上升1名，分別來到第5與第6；葡萄牙則是掉到第7，隨後是比利時與荷蘭。身為地主國之一的墨西哥代表隊一口氣提升4名來到第10，自2022年3月以來重返前十。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次排名更新充分反映了世界盃的各隊表現，多支黑馬球隊排名顯著上升：闖入八強的瑞士上升5名來到第14；締造擊敗巴西等驚奇表現的挪威更暴增12名，一舉衝上第19名。此外，巴拉圭上升至第34，本屆最驚奇黑馬的維德角上升3名來到第64名，迦納也暴衝8名升至第65。

▲維德角隊（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角隊（圖／達志影像／美聯社）

亞洲球隊方面，日本代表隊的排名較前一次上升1名，以第17作收，持續穩居亞洲最高排名，也是亞洲唯一擠進世界前 20名的隊伍。其他亞洲勁旅如伊朗位居第22，澳洲排在第28。至於在小組賽階段遭到淘汰韓國隊則大幅下滑7名，跌至第 32，在亞洲區的排名落居第4，這也是他們自2021年12月後，首度跌出前30名，烏茲別克也下滑10名退至第60。

▲韓國隊遭淘汰無緣美加墨世界盃32強。（圖／路透）

▲韓國隊小組賽遭淘汰，最新世界排名下滑到30名外。（圖／路透）

關鍵字： 2026世足西班牙日本韓國挪威

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

衛冕夢碎首發聲！梅西IG長文吐露落敗心聲：痛苦難以言喻

衛冕夢碎首發聲！梅西IG長文吐露落敗心聲：痛苦難以言喻

世足落幕最新排名揭曉！挪威排名暴衝、韓國掉出30名之外

世足落幕最新排名揭曉！挪威排名暴衝、韓國掉出30名之外

賽後打人阿根廷慘了！FIFA宣布展開調查　涉事人士將追加處分

賽後打人阿根廷慘了！FIFA宣布展開調查　涉事人士將追加處分

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

世界盃成名戰！5大黑馬球星身價全面狂飆　維德角門神爆紅勵志

世界盃成名戰！5大黑馬球星身價全面狂飆　維德角門神爆紅勵志

鄭宗哲再見美技接殺！紅襪6比5險勝　14連勝直逼隊史紀錄

鄭宗哲再見美技接殺！紅襪6比5險勝　14連勝直逼隊史紀錄

道奇交易補強！送走2名小聯盟球員　換來洛磯26歲火球男

道奇交易補強！送走2名小聯盟球員　換來洛磯26歲火球男

2026世界盃5大催淚瞬間　加克波喪子之痛、梅西落下男兒淚

2026世界盃5大催淚瞬間　加克波喪子之痛、梅西落下男兒淚

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

A-Lin「有風吹才有巨星感」　台下歌迷「熱心想幫忙」她嚇壞

熱門新聞

衛冕夢碎首發聲！梅西IG長文吐露落敗心聲：痛苦難以言喻

世足落幕最新排名揭曉！挪威排名暴衝、韓國掉出30名之外

賽後打人阿根廷慘了！FIFA宣布展開調查　涉事人士將追加處分

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

世界盃成名戰！5大黑馬球星身價全面狂飆　維德角門神爆紅勵志

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿根廷衛冕夢碎！球王梅西首度發聲

2最新世界排名！韓國掉出30名之外

3阿根廷賽後動粗　FIFA要調查了

4梅西C羅接班人　足壇新4大天王降臨

5鎖死梅西　西班牙主帥揭斷水流神戰術

最新新聞

1奇澤姆雙響砲助洋基奪勝卻爆發板凳清空

2佐佐木麟太郎簽約金出爐　比日職少賺

3大谷暫停登板　美媒力挺點出道奇考量

4火球怪物飆167火球！提前退場原因曝

5大谷再遭左投封鎖！美媒：不同等級

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

ABS系統中華職棒明年有望上路　蔡其昌：準確最重要

A-Lin「有風吹才有巨星感」　台下歌迷「熱心想幫忙」她嚇壞

吳宗憲首認離婚張葳葳12年！　揭分開內幕…吳姍儒幫辦手續

【野生大花枝】潛水遇見大花枝並排悠遊好幸運！

孟子義以為「恩利」是藝名　得知真相尷尬捂臉XD

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366