世足落幕最新排名揭曉！挪威排名暴衝、韓國掉出30名之外

▲「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）率隊闖進8強也讓挪威世界排名暴衝。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026美加墨世界盃落幕，國際足總（FIFA）也公布最新世界排名，奪下冠軍的西班牙上升1名來到榜首，亞軍則是阿根廷，法國、英格蘭分居3、4名。其中變動最大的是挪威，排名往上爆衝12名。亞洲部份，日本上升1名來到第17，小組賽提前遭淘汰的韓國則是狂掉7名，世排已經掉出30名之外。

除了前4名和世足排名大同小異，巴西和摩洛哥皆上升1名，分別來到第5與第6；葡萄牙則是掉到第7，隨後是比利時與荷蘭。身為地主國之一的墨西哥代表隊一口氣提升4名來到第10，自2022年3月以來重返前十。

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本次排名更新充分反映了世界盃的各隊表現，多支黑馬球隊排名顯著上升：闖入八強的瑞士上升5名來到第14；締造擊敗巴西等驚奇表現的挪威更暴增12名，一舉衝上第19名。此外，巴拉圭上升至第34，本屆最驚奇黑馬的維德角上升3名來到第64名，迦納也暴衝8名升至第65。

▲維德角隊（圖／達志影像／美聯社）

亞洲球隊方面，日本代表隊的排名較前一次上升1名，以第17作收，持續穩居亞洲最高排名，也是亞洲唯一擠進世界前 20名的隊伍。其他亞洲勁旅如伊朗位居第22，澳洲排在第28。至於在小組賽階段遭到淘汰韓國隊則大幅下滑7名，跌至第 32，在亞洲區的排名落居第4，這也是他們自2021年12月後，首度跌出前30名，烏茲別克也下滑10名退至第60。

▲韓國隊小組賽遭淘汰，最新世界排名下滑到30名外。（圖／路透）