衛冕夢碎首發聲！梅西IG長文吐露落敗心聲：痛苦難以言喻

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

在2026年美加墨世界盃決賽中以0比1不敵西班牙、衛冕夢碎後，除總教練外，阿根廷球員集體保持沉默、未正式接受媒體訪問，39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）稍早於IG首度打破沉默發表長文，吐露衛冕夢碎後最的心聲，他大器恭喜西班牙奪冠，不過卻未提及是否這屆就是他世界盃最後一舞。

力圖挑戰賽史衛冕紀錄的阿根廷以延長賽最終不敵西班牙，除了比賽中的肢體摩擦外，賽事結束後不久更發生了部分球員的暴力行為與爭執，讓這場敗仗以有些難堪的形式畫下句點。當比賽終了哨音響起時，39歲的梅西呆坐在球場上久久無法動彈，隨後在頒獎典禮上掛著銀牌、雙眼溢滿淚水，神情落寞。

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梅西21日打破沉默透過個人Instagram，向賽會期間給予支持的大批球迷表達感謝，並向西班牙送上祝福，同時寫下了自己最真切的感受。

「痛苦難以言喻，傷口需要時間來癒合。不過，我也將美好的回憶珍藏在心裡，」梅西寫道，「全體將士用命、逆轉取勝的一場場比賽——那是永遠銘刻在記憶中的時刻——還有全國上下溫暖的應援、全隊上下團結一心的努力，將我們再次帶回了世界的巔峰。雖然現在還很難完全切實感受到這項偉大的成就，但這支球隊連續兩屆闖入了世界盃決賽。」

經歷了決賽的遺憾與淚水，梅西不忘向一路相伴的全國球迷與團隊表達感謝，「由衷感謝所有給予我們溫暖話語與訊息的每一個人。我們再次以國家之姿緊密團結、攜手站在一起，共同分享身為阿根廷人的巨大驕傲。」

貼文的最後，梅西也展現大將之風，向本屆奪冠的對手送上誠摯祝福：「最後，我也想由衷地祝福西班牙贏得冠軍。」