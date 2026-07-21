水原一平紀錄片7月29日上線！ESPN獨家揭密大谷受害內幕

▲大谷翔平與前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國體育媒體《ESPN》21日宣布，旗下知名紀錄片品牌《30 for 30 Podcasts》將推出最新作品《The Betrayal of Shohei Ohtani》（暫譯：背叛大谷翔平的男人），深入調查大谷翔平與前翻譯水原一平之間的信任關係，如何因非法賭博與竊取鉅款事件徹底破裂。

這部調查報導系列共分為6集，將自台灣時間7月29日起陸續上線，內容聚焦水原如何從大谷在天使時期便擔任貼身翻譯，一路跟隨至轉戰道奇，最終卻因涉及非法賭博而遭球團解雇。

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水原一平在2024年3月大聯盟海外開幕戰後，被揭發長期參與非法運動賭博，並未經大谷同意，從其銀行帳戶轉出約1700萬美元，約新台幣27.6億元，用於償還賭債。

根據《ESPN》發布的消息，這部紀錄片除獨家訪問非法賭博案莊家鮑耶（Matthew Bowyer）外，也訪問3名參與調查此案的聯邦執法人員，試圖還原案件曝光前後的完整經過。 全系列首日將一次推出前兩集，第1集名為《The Letter O》（字母O），第2集為《The Interview》（獨家訪談）；第3集《Baseball Boy》（棒球少年）於台灣時間7月31日推出，第4集《The Bookie》（莊家）於8月5日上線，第5集《The Feds》（聯邦探員）於8月7日推出，最終回《Footnote》（註腳）則安排在8月12日播出。