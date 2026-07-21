道奇交易補強！送走2名小聯盟球員　換來洛磯26歲火球男

Dodgers To Acquire Seth Halvorsen https://t.co/Xq12WRmn8J pic.twitter.com/S22be6xB2P — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) July 20, 2026

記者王真魚／綜合報導

大聯盟交易截止日將於美西時間8月3日下午6時到來，洛杉磯道奇提前展開補強行動。根據多家美國媒體報導，道奇已與同區的科羅拉多洛磯完成交易，以兩名小聯盟球員換得26歲右投哈沃森（Seth Halvorsen）。

哈沃森本季在洛磯出賽，累計投19局，防禦率4.74。不過他目前因右肩發炎正在進行復健賽，轉隊後將繼續在道奇體系完成復健，待身體狀況恢復後，球團再決定是否將他升上大聯盟。

這筆交易之所以受到關注，除了哈沃森正處於傷兵名單外，道奇與洛磯同屬國聯西區，分區對手之間通常較少進行交易，避免送出的球員日後在同區崛起，反過來成為長期威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 道奇提前補強牛棚 向洛磯換來受傷火球男哈沃森 。（圖／達志影像／美聯社）

哈沃森是擁有頂尖球速的強力右投，生涯最快球速達103.3英里（約166.2公里），上季速球均速也高達100英里（約160.9公里）。他在2023年選秀第7輪、第202順位被洛磯選中，並於2024年升上大聯盟。

上季是他的大聯盟第2個球季，共後援登板42場，繳出1勝2敗、防禦率4.99，另有11次救援成功及4次中繼成功。

自2024年登上大聯盟以來，哈沃森生涯防禦率4.31，三振率21.0％、保送率12.1％，三振能力低於同期大聯盟後援投手平均，保送率則相對偏高。本季控球問題更加明顯，19局投球中，送出的保送數幾乎與三振數相同。

儘管帳面成績並不突出，道奇顯然看中哈沃森的球質與開發潛力。據大聯盟官網報導指出，2026年以前，他的Stuff+數據曾有不錯表現，顯示球路本身具備壓制大聯盟打者的條件，只是控球與投球指令始終未能穩定。 道奇本季整體戰力依舊強勢，打線的wRC+高居大聯盟第一，先發投手群防禦率3.36同樣排名全聯盟第一。

相較之下，牛棚防禦率3.71排名第7，雖非明顯弱點，仍是球團在交易截止日前希望持續強化的環節。 道奇近年以投手改造能力聞名，過去多次成功協助控球不穩、球路特性鮮明的投手提升表現。

哈沃森能否在轉隊後改善保送問題，並將出色球質轉化為實際壓制力，將是這筆交易後續的觀察重點。