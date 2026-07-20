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2026世界盃5大催淚瞬間　加克波喪子之痛、梅西落下男兒淚

記者杜奕君／綜合報導

隨著西班牙在決賽登頂，2026年美加墨世界盃的104場激戰正式落下帷幕。這屆賽事不僅留下了進球的火花與戰術的博弈，更在無數球迷心中烙下深刻印記的，是那些「超越勝負」的真情流露。從痛失愛子的悲傷，到致敬離世戰友的承諾，本屆世界盃5大感人瞬間，帶您回顧足球場上最溫暖的溫度。

一、 把進球送給天堂的孩子　加克波跪地痛哭震撼全場

▲▼荷蘭加克波（Cody Gakpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭加克波為未出生的孩子進球致意。（圖／達志影像／美聯社）

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荷蘭前鋒加克波（Cody Gakpo）在32強對陣摩洛哥一役攻入關鍵首球，但他並未展現招牌的狂奔慶祝，而是瞬間跪倒在草皮上掩面痛哭。原來在賽前一週，他與伴侶才剛經歷失去未出生孩子的巨大哀慟。那一刻，進球的喜悅無法填補喪子之痛，隊友們紛紛上前緊緊擁抱，場邊的父母也早已淚流滿面。這一幕讓全世界明白，在生命的重量面前，足球勝負顯得如此渺小。

二、 永遠的21號！葡萄牙眾將高舉球衣　若塔精神與隊同在

▲2026世足、世界盃葡萄牙C羅、克羅埃西亞莫德里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙全隊向永遠的21號隊友，在天堂的若塔致意。（圖／達志影像／美聯社）

葡萄牙在32強以2比1力克克羅埃西亞，而比賽當天正巧是已故球星若塔（Diogo Jota）逝世一週年的日子。終場哨音響起，C羅（Cristiano Ronaldo）與隊友們沒有急著慶祝晉級，而是莊嚴地高舉若塔生前的21號球衣向看台致意。這場勝利不僅是為了榮耀，更是為了那位「缺席的第27人」，展現了足球場上最動人的袍澤之情。

三、 1比7背後的尊嚴　古拉索「歷史首球」讓老教頭淚崩

人口僅15萬的小國古拉索，本屆首度闖進世界盃殿堂。即便首戰以1比7慘敗給傳統勁旅德國，但當柯梅嫩西亞（Livano Comenencia）踢進隊史在世界盃的第一顆進球時，78歲的老帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）在場邊激動落淚。對強權來說，這只是一顆無關痛癢的失球；但對古拉索而言，這是幾代足球人努力不懈，終於讓世界看見這座小島的夢想時刻。

四、 球王也會脆弱！梅西拭淚告白　低潮中見證隊友情誼

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在對陣阿爾及利亞時完成帽子戲法，但在攻入第一球後，他卻拉起球衣默默擦拭眼淚。梅西賽後坦言，這段時間他正經歷人生中極其艱難的低潮，是隊友與代表團的無條件支持，才讓他能重新站穩腳步。那一抹淚水，不僅是追平紀錄的釋放，更是這位當代傳奇在家庭與壓力交織下，最真實的人性展現。

五、 19歲新王最純粹的溫柔　亞馬爾奪冠抱起3歲弟弟

西班牙決賽封王後，場上出現了最溫馨的一幕。19歲的天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）在漫天彩帶中，一把抱起抱著球門網、衝進場內的3歲弟弟凱恩（Keyne）。當全世界都在討論他的身價、紀錄與冠軍頭銜時，在弟弟眼中，他只是那位最值得崇拜的哥哥。這對兄弟在場中央的緊緊相擁，為這場長達一個月的鋼鐵對決，畫下了最純粹且充滿愛意的句點。

▲亞馬爾賽後溫馨與弟弟凱恩相擁。（圖／翻攝自X）

▲亞馬爾賽後溫馨與弟弟凱恩相擁。（圖／翻攝自X）

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷西班牙梅西亞馬爾

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