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世界盃成名戰！5大黑馬球星身價全面狂飆　維德角門神爆紅勵志

▲庫巴西（Pau Cubarsí）與自己的偶像梅西同場對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫巴西與自己的偶像梅西同場對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽正式落下帷幕，這場足球盛宴不僅是頂級巨星的封神戰場，更是無數「素人球員」翻轉命運的最高殿堂。在本屆賽事中，多位原本僅在區域聯賽小有名氣的球員，憑藉關鍵進球與神級撲救一戰成名，不僅身價水漲船高，更成為全球豪門鎖定補強的目標。以下特別盤點本屆世界盃真正「踢出身價」的5大成名球星。

1. 19歲防守大鎖！庫巴西（Pau Cubarsí）超齡表現獲選最佳新人

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年僅19歲的西班牙中後衛庫巴西，本屆賽事展現了與年齡完全不符的沉穩。他不僅踢滿全隊8場比賽，更以精準的出球能力與防守判斷，成為「鬥牛士軍團」防線上的定海神針。西班牙整屆賽事僅失1球，刷新冠軍隊史上最低失球紀錄，庫巴西也毫無懸念奪下最佳年輕球員，正式從巴塞隆納新秀蛻變為世界級防線核心。

2. 法國最強突擊兵！杜埃（Désiré Doué）淘汰賽強勢上位

▲杜埃（Désiré Doué）。（圖／路透）

▲法國杜埃。（圖／路透）

在星光熠熠的法國隊陣中，杜埃起初並非先發首選，但他憑藉驚人的爆發力與盤帶技術，硬是在強手如雲的攻擊線中搶下一席之地。他在淘汰賽階段連續送出關鍵助攻，成為法國闖進4強的秘密武器。其亮眼表現甚至引發外界熱議，認為他對球隊的實質貢獻，絕對有資格與庫巴西競爭最佳新人獎項。

3. 億元身價預定！象牙海岸「過人機器」迪奧曼德（Yan Diomandé）

▲Yan Diomandé。（圖／達志影像／美聯社）

▲象牙海岸迪奧曼德。（圖／達志影像／美聯社）

若要選出本屆最具破壞力的邊路球員，迪奧曼德絕對榜上有名。這位象牙海岸邊鋒在小組賽大放異彩，單場多次上演一人撕裂防線的神技。數據顯示，他全賽事共製造8次帶球後的得分機會，僅次於法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。隨著他帶領球隊闖進32強，轉會市場已傳出多家豪門報價，身價有望突破「億元歐元」大關。

4. 踢進英超的夢幻劇本！瑞士中場曼贊比（Johan Manzambi）

▲曼贊比（Johan Manzambi）表現亮眼，率瑞士以2比1力克加拿大。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士21歲超新星曼贊比。（圖／達志影像／美聯社）

瑞士隊本屆睽違72年再度殺進世界盃8強，最大功臣莫過於20歲的中場新星曼贊比。他以3進球、2助攻的亮眼成績單成為隊內得分王。世界盃前，他的名字對全球球迷來說還相對陌生，但賽後他立即獲得英超阿斯頓維拉（Aston Villa）青睞簽下合約，完美詮釋了如何透過世界盃大賽，直接改變職業生涯的勵志故事。

5. 40歲老將封神！維德角守護神沃齊尼亞（Vozinha）社群狂漲千萬粉

本屆最感人的英雄傳說，莫過於40歲的維德角門將沃齊尼亞。他在首戰面對強敵西班牙時，單場奉獻多次「神級撲救」，硬是擋住對手狂轟濫炸，幫助球隊以0比0逼和強敵並獲選單場MVP。這場比賽讓他的社群媒體追蹤數從5萬暴增至近3千萬，這位非洲老門將在職業生涯暮年，終於在全球球迷面前證明「成名永遠不嫌晚」。

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

關鍵字： 2026世足世界盃黑馬爆紅維德角門將沃齊尼亞

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