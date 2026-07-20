ESPN評選世界盃最佳11人　梅西領軍、維德角爆紅門將也入遠

▲球王梅西雖未完成衛冕奪冠，但仍入選本屆「最佳11人」陣容。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽在歷經104場的頂尖激戰後，正式落下帷幕！「無敵艦隊」西班牙在決賽中展現強大宰制力，成功擊敗由球王梅西（Lionel Messi）領軍的「潘帕斯雄鷹」阿根廷，順利捧起隊史第2座世界盃冠軍金盃。權威體育媒體《ESPN》也評選出本屆賽事的「最佳11人」陣容，名單星光熠熠，除了梅西、姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）等超級巨星悉數入列，維德角門神沃齊尼亞（Vozinha）更成為本屆最大驚奇。

根據《ESPN》評選出的「4-2-3-1」夢幻陣容，本屆人氣爆棚的挪威神鋒哈蘭德，毫無懸念地扛起中鋒重任；左路則由本屆金靴獎得主、法國王牌姆巴佩坐鎮，右路則由阿根廷傳奇球王梅西強勢入選。

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▲挪威「魔人」哈蘭德本屆世界盃知名度大增。（圖／達志影像／美聯社）

中場方面，由新科金球獎得主、西班牙隊長羅德里（Rodri）領銜，搭配英格蘭天才中場貝林漢姆（Jude Bellingham）以及摩洛哥新星布阿迪（Ayyoub Bouaddi），構築起堅不可摧的中場屏障。

後防線部分，冠軍隊西班牙展現強大深度，共有克雷利亞（Marc Cucurella）、拉波特（Aymeric Laporte）以及年僅19歲的小將庫巴西（Pau Cubarsí）入選，英格蘭則有斯賓斯（Djed Spence）佔據一席。西班牙本屆共有4人獲選最佳11人，高居參賽48隊之冠。

值得一提的是，本屆「守門員」位置出現最大黑馬，由維德角門神沃齊尼亞爆冷突圍。他在本屆賽事表現神勇，不僅對陣西班牙時繳出單場7次神級撲救，更在32強淘汰賽面對阿根廷時，硬生生擋下梅西5次射門，超高含金量的防守表現，也讓他成功入選這份夢幻名單。

▲維德角40歲門將沃齊尼亞成為本屆世足爆紅戰將。（圖／達志影像／美聯社）