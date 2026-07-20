運動雲

>

勇士睽違13年夏季聯賽奪冠　大齡新秀藍德柏格狂飆21分奪MVP

記者杜奕君／綜合報導

NBA拉斯維加斯夏季聯賽冠軍戰20日點燃戰火，金州勇士在末節一度落後達10分的劣勢下，硬是上演驚天逆轉秀，最終以94比90氣走曼菲斯灰熊，這也是勇士自2013年後，睽違13年再度捧起夏聯冠軍獎盃。勇士今年首輪第11順位新秀藍德柏格（Yaxel Lendeborg）全場狂轟21分、10籃板，展現「大心臟」特質，強勢獲選冠軍戰MVP。

現年23歲的藍德柏格堪稱天生的「贏球機器」，今年賽季才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，隨後在選秀會被急需在柯瑞（Stephen Curry）生涯黃昏期衝擊冠軍的勇士軍團相中。

此役藍德柏格出賽32分鐘，全場18投9中，繳出21分、10籃板、2抄截的雙10數據。比賽最後3分鐘，勇士仍以84比87落後，此時藍德柏格開啟個人飆分模式，瘋狂連拿7分，他先是拋投得手，隨後在防守壓力下飆進逆轉三分彈，最後再補上一記精準的中距離跳投，憑一己之力擊潰灰熊防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

場上表現強勢，藍德柏格場外更是「秀味十足」，近期他不僅在社群媒體上公然與勇士老將格林（Draymond Green）幽默互嗆，甚至還大膽隔空「招募」詹姆士（LeBron James）加盟勇士，這種能打又能聊的爆棚自信，已讓灣區球迷陷入瘋狂。

除了藍德柏格的球星級演出，勇士本場比賽還挖到了另一個寶，來自聖約翰大學的落選後衛史密斯（Deivon Smith），今晚從板凳出發「燃燒小宇宙」，砍下不可思議的21分、外帶9籃板，成為勇士不可或缺的板凳暴徒。要知道，他大學最後一年場均僅8.3分、投籃命中率更僅有慘不忍睹的38%，但今晚他用實力證明自己絕對有資格站上NBA舞台。

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽表現極為出色。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽表現極為出色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士新秀藍德柏格夏季聯賽Yaxel Lendeborg

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

西班牙世界盃封王狂歡變調　噴泉坍塌13歲少年遭壓慘死

西班牙世界盃封王狂歡變調　噴泉坍塌13歲少年遭壓慘死

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

「無敵艦隊」奪世足第2冠　美媒稱西班牙黃金世代降臨

「無敵艦隊」奪世足第2冠　美媒稱西班牙黃金世代降臨

西班牙睽違16年世足封王　「二星」冠軍戰袍限量開搶

西班牙睽違16年世足封王　「二星」冠軍戰袍限量開搶

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

梅西「最後一舞」寫16項史詩神紀錄　39歲球王續創GOAT天花板

梅西「最後一舞」寫16項史詩神紀錄　39歲球王續創GOAT天花板

快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

【行人擋車道還反逼車是哪招？】撐傘男一路自信邁步就是不肯退 太扯了！

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

32026世界盃最終排名出爐！

4梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

5個人獎揭曉！姆巴佩蟬聯金靴史首人

最新新聞

1ESPN挑世界盃最佳11人　梅西領軍入選

2勇士夏聯奪冠　藍德柏格奪MVP

3西班牙封王狂歡　噴泉坍塌少年慘死

4梅西C羅接班人　足壇新4大天王降臨

5球星用塑膠袋打包冠軍獎盃　超台畫面瘋傳

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【不愧是前世情人】女兒想買玩具被拒！反撩1句話秒攻破爸爸心房XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366