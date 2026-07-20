勇士睽違13年夏季聯賽奪冠　大齡新秀藍德柏格狂飆21分奪MVP

記者杜奕君／綜合報導

NBA拉斯維加斯夏季聯賽冠軍戰20日點燃戰火，金州勇士在末節一度落後達10分的劣勢下，硬是上演驚天逆轉秀，最終以94比90氣走曼菲斯灰熊，這也是勇士自2013年後，睽違13年再度捧起夏聯冠軍獎盃。勇士今年首輪第11順位新秀藍德柏格（Yaxel Lendeborg）全場狂轟21分、10籃板，展現「大心臟」特質，強勢獲選冠軍戰MVP。

現年23歲的藍德柏格堪稱天生的「贏球機器」，今年賽季才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，隨後在選秀會被急需在柯瑞（Stephen Curry）生涯黃昏期衝擊冠軍的勇士軍團相中。

此役藍德柏格出賽32分鐘，全場18投9中，繳出21分、10籃板、2抄截的雙10數據。比賽最後3分鐘，勇士仍以84比87落後，此時藍德柏格開啟個人飆分模式，瘋狂連拿7分，他先是拋投得手，隨後在防守壓力下飆進逆轉三分彈，最後再補上一記精準的中距離跳投，憑一己之力擊潰灰熊防線。

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場上表現強勢，藍德柏格場外更是「秀味十足」，近期他不僅在社群媒體上公然與勇士老將格林（Draymond Green）幽默互嗆，甚至還大膽隔空「招募」詹姆士（LeBron James）加盟勇士，這種能打又能聊的爆棚自信，已讓灣區球迷陷入瘋狂。

除了藍德柏格的球星級演出，勇士本場比賽還挖到了另一個寶，來自聖約翰大學的落選後衛史密斯（Deivon Smith），今晚從板凳出發「燃燒小宇宙」，砍下不可思議的21分、外帶9籃板，成為勇士不可或缺的板凳暴徒。要知道，他大學最後一年場均僅8.3分、投籃命中率更僅有慘不忍睹的38%，但今晚他用實力證明自己絕對有資格站上NBA舞台。

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽表現極為出色。（圖／達志影像／美聯社）