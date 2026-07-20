西班牙世界盃封王狂歡變調　噴泉坍塌13歲少年遭壓慘死

▲ 西班牙球迷湧上馬德里街頭慶祝，但卻出現羅德里哥城噴泉坍塌意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

西班牙男足國家隊在2026FIFA世界盃決賽傳來捷報，以1比0力克強敵阿根廷，順利捧起象徵至高榮譽的冠軍金盃。然而，就在全國沉浸在奪冠喜悅時，西班牙境內卻傳出令人心碎的憾事。在羅德里哥城的奪冠慶祝活動中，發生一起嚴重的噴泉坍塌意外，造成一名年僅13歲的青少年不幸身亡，另有多人受傷，讓原本的封王慶典瞬間蒙上陰影。

根據《法新社》及西班牙當地媒體綜合報導，西班牙在世界盃決賽靠著堅實防守與關鍵進攻，最終以1球之差氣走阿根廷，成功問鼎世界之巔。賽後西班牙各地湧入大批球迷瘋狂慶祝，但在羅德里哥城，卻因球迷過度激情引發悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，當時大批球迷為了慶祝奪冠，紛紛爬上當地一座噴泉狂歡，未料噴泉疑似因無法承受過多人力的重量，在眾人面前轟然坍塌。羅德里哥城緊急救援部門指出，當地時間20日凌晨12時30分左右接獲報案，現場多名民眾被坍塌的噴泉結構壓傷，場面一度陷入混亂。

救援部門獲報後火速趕往現場，但遺憾的是，一名13歲的青少年仍傷重不治。羅德里哥城政府隨後也在社群媒體Facebook發文證實此消息，並對這名少年的離世表達深切哀悼，同時向其家屬致上最誠摯的慰問。

羅德里哥城政府表示，「這原本應該是慶祝西班牙隊贏得世界盃、屬於全國榮耀的盛會，沒想到卻演變成一場令人心碎的悲劇。」目前當地相關單位已針對坍塌原因展開進一步調查，也呼籲民眾在狂歡慶祝之餘，務必注意自身安全。

▲2026年世界盃西班牙奪冠，巴塞隆納（Barcelona）慶祝人潮。（圖／路透）