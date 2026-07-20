運動雲

>

西班牙世界盃封王狂歡變調　噴泉坍塌13歲少年遭壓慘死

▲▼ 西班牙球迷湧上馬德里街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 西班牙球迷湧上馬德里街頭慶祝，但卻出現羅德里哥城噴泉坍塌意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

西班牙男足國家隊在2026FIFA世界盃決賽傳來捷報，以1比0力克強敵阿根廷，順利捧起象徵至高榮譽的冠軍金盃。然而，就在全國沉浸在奪冠喜悅時，西班牙境內卻傳出令人心碎的憾事。在羅德里哥城的奪冠慶祝活動中，發生一起嚴重的噴泉坍塌意外，造成一名年僅13歲的青少年不幸身亡，另有多人受傷，讓原本的封王慶典瞬間蒙上陰影。

根據《法新社》及西班牙當地媒體綜合報導，西班牙在世界盃決賽靠著堅實防守與關鍵進攻，最終以1球之差氣走阿根廷，成功問鼎世界之巔。賽後西班牙各地湧入大批球迷瘋狂慶祝，但在羅德里哥城，卻因球迷過度激情引發悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，當時大批球迷為了慶祝奪冠，紛紛爬上當地一座噴泉狂歡，未料噴泉疑似因無法承受過多人力的重量，在眾人面前轟然坍塌。羅德里哥城緊急救援部門指出，當地時間20日凌晨12時30分左右接獲報案，現場多名民眾被坍塌的噴泉結構壓傷，場面一度陷入混亂。

救援部門獲報後火速趕往現場，但遺憾的是，一名13歲的青少年仍傷重不治。羅德里哥城政府隨後也在社群媒體Facebook發文證實此消息，並對這名少年的離世表達深切哀悼，同時向其家屬致上最誠摯的慰問。

羅德里哥城政府表示，「這原本應該是慶祝西班牙隊贏得世界盃、屬於全國榮耀的盛會，沒想到卻演變成一場令人心碎的悲劇。」目前當地相關單位已針對坍塌原因展開進一步調查，也呼籲民眾在狂歡慶祝之餘，務必注意自身安全。

▲▼2026年世界盃西班牙奪冠，巴塞隆納（Barcelona）慶祝人潮。（圖／路透）

▲2026年世界盃西班牙奪冠，巴塞隆納（Barcelona）慶祝人潮。（圖／路透）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙亞馬爾阿根廷梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

「無敵艦隊」奪世足第2冠　美媒稱西班牙黃金世代降臨

「無敵艦隊」奪世足第2冠　美媒稱西班牙黃金世代降臨

西班牙睽違16年世足封王　「二星」冠軍戰袍限量開搶

西班牙睽違16年世足封王　「二星」冠軍戰袍限量開搶

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

梅西「最後一舞」寫16項史詩神紀錄　39歲球王續創GOAT天花板

梅西「最後一舞」寫16項史詩神紀錄　39歲球王續創GOAT天花板

快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙「37場不敗」戰衛冕軍阿根廷　梅西拚2連霸神話

西班牙「37場不敗」戰衛冕軍阿根廷　梅西拚2連霸神話

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

32026世界盃最終排名出爐！

4梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

5個人獎揭曉！姆巴佩蟬聯金靴史首人

最新新聞

1ESPN挑世界盃最佳11人　梅西領軍入選

2勇士夏聯奪冠　藍德柏格奪MVP

3西班牙封王狂歡　噴泉坍塌少年慘死

4梅西C羅接班人　足壇新4大天王降臨

5球星用塑膠袋打包冠軍獎盃　超台畫面瘋傳

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366