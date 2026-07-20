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梅西、C羅接班人　足壇「新4大天王」黃金世代展氣勢

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅本屆世界盃「最後一舞」，世界足壇下個接班人是誰引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃足球賽正式落幕，本屆賽事包括梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃最後一舞，都讓球迷回味無窮。但2026世界盃後，新世代正式開始爭奪全球第一人的位置。真正的超級巨星不只要會進球，還得兼具大賽成績、俱樂部榮譽、個人魅力與長期統治力。包括姆巴佩（Kylian Mbappé）、亞馬爾（Lamine Yamal）、貝林漢姆（Jude Bellingham）以及哈蘭德（Erling Haaland），預計將成為接下來世界足壇的新寵兒。

1、姆巴佩最接近王位　10球金靴證明大賽基因

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▲法國巨星姆巴佩締造金靴獎二連霸，成史上第一人。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩目前球技、體能狀態都在顛峰狀態。（圖／達志影像／美聯社）

姆巴佩（Kylian Mbappé）以10球奪下本屆世足金靴，連續兩屆世界盃都扮演主角。速度、終結能力、國家隊地位與全球知名度均已成熟，他不是「未來可能成為」巨星，而是目前最接近梅西、C羅等級門面的現成答案。唯一缺口，是需要更多歐冠冠軍與金球獎的累積。

2、亞馬爾上限最高　19歲已站上世界冠軍舞台

▲▼ 亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲19歲西班牙天才少年亞馬爾，被看好是足壇下一個超級球星。（圖／達志影像／美聯社）

亞馬爾（Lamine Yamal）在19歲便隨西班牙奪冠，雖然本屆進攻數據不如預期，但他的盤帶、創造力與商業號召力早已超越同齡球員。更重要的是，他還有至少3至4屆世界盃可以累積傳奇。若能保持健康並持續進化，他最有機會成為下一個橫跨10年以上的全球偶像。

3、貝林漢姆攻進7球　英格蘭未來只會更依賴他

▲英格蘭致勝功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「三獅軍團」下一個超級球星就是實力、顏值兼具的貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

貝林漢姆（Jude Bellingham）單屆攻進7球，創下英格蘭球員世界盃新高，已不只是中場核心，更具備直接決定比賽的得分能力。效力皇家馬德里、擁有英語市場與領袖氣質，加上一張帥氣的臉龐與時尚感，讓他在競技和商業兩端都具備成為足壇門面的條件。

4、哈蘭德終於征服世界盃　進球機器補上國家隊缺口

▲挪威「魔人」哈蘭德在延長賽上半場結束意外提前被撤換下場。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威「魔人」哈蘭德在本屆世界盃漲粉無數。（圖／達志影像／美聯社）

哈蘭德（Erling Haaland）過去最大質疑，是挪威難以站上大賽舞台；本屆他卻率隊闖進世界盃8強，並在16強梅開二度淘汰巴西，徹底打開足壇以外的世界，俱樂部進球效率早已無庸置疑，世界盃突破則讓他從聯賽射手，升格為能代表一個時代的國際巨星，場上是一名無情的進球機器，場下給人毫無偶包的「反差萌」形象，讓他在社群媒體上成為現象級人物。

綜合即戰力、大賽履歷與全球影響力，正值黃金巔峰期的姆巴佩，目前明顯在實力與人氣都明顯居冠；但若把時間拉到下一個10年，亞馬爾的年齡與成長空間最具想像力。而貝林漢姆與哈蘭德則分別掌握豪門、英語市場與流量。梅西、C羅之後，足壇可能不再由兩人長期壟斷，而是進入多位巨星輪流爭王的新時代。

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西縱橫世界足壇20年，如今也到了生涯最末期階段。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙亞馬爾阿根廷梅西C羅葡萄牙貝林漢姆英格蘭挪威哈蘭德姆巴佩法國

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