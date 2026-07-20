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西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

▲西班牙隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙在2026美加墨世界盃冠軍戰經延長賽以1比0擊敗阿根廷，成功捧起象徵世界足壇最高榮耀的大力神盃。頒獎典禮結束後，場外卻出現一幕意外成為焦點，西班牙左後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）竟以透明塑膠袋裝著冠軍獎盃離場，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳。

從賽後流出的畫面可見，庫庫雷利亞當時腳踩愛迪達運動拖鞋、肩背雙肩包，右手隨意提著一個透明塑膠袋，袋內裝著外型與大力神盃相同的獎盃。象徵世界冠軍的獎盃，被他像剛從市場採買返家般提在手中，形成強烈反差。

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不少網友看到影片後笑稱，「這穿搭跟髮型，跟我媽早上從菜市場回家的樣子一模一樣」、「看起來像準備拿去丟回收」、「這節奏是等等要趕垃圾車嗎」，還有人形容，彷彿西班牙隊參加淨灘活動時，意外撿到一座大力神盃，也有網友笑說，「這比我媽包豬肉還隨便。」

不過，庫庫雷利亞帶走的並非頒獎時使用的原版獎盃。依照國際足總慣例，大力神盃原版會在典禮後由國際足總收回，冠軍球隊可帶回外觀相同的鍍金複製版，而非以18K實心黃金打造的原版獎盃。

庫庫雷利亞本屆賽事也多次因直率言行成為話題。他賽前曾表示，如果西班牙成功奪冠，就要將總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的臉刺在身上。奪冠後被問及此事，德拉富恩特幽默回應，「我應該還沒有醜到，必須刺在看不見的地方吧！」逗樂廣大粉絲。

關鍵字： 西班牙Marc Cucurella世界盃足球賽世界盃

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