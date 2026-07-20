如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

▲梅西此戰遭到西班牙徹底封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃足球賽決賽圓滿落幕，「鬥牛士軍團」西班牙最終以1比0險勝阿根廷，成功登頂奪冠。西班牙本次奪冠之路展現令人窒息的防守實力，全屆8場比賽僅失1分，功勳主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後也大方分享「鎖死」球王梅西（Lionel Messi）的關鍵，直言首要任務不是阻擋他，而是徹底執行「斷水流」戰術！

西班牙本屆防守表現堪稱史詩級，面對擁有球王梅西坐鎮的阿根廷，德拉富恩特在賽後記者會上詳細解析了防守佈局。他強調，防守梅西這種等級的球員，單兵作戰等同「自殺」，唯有切斷供應鏈與區域輪防才是勝出關鍵。

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「如果讓梅西在轉身情況下，面對我們的防線，那全世界沒有人能攔住他。」德拉富恩特語出驚人表示，「所以我們的首要任務是『切斷水源』，讓他連拿球都變得很困難。」

德拉富恩特透露，他特別要求中場大將羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fábián Ruiz）必須瘋狂壓迫阿根廷的中場大腦恩佐（Enzo Fernández）與麥克·阿利斯特（Alexis Mac Allister），「我要求他們必須切斷這兩人傳球給梅西的所有路線，只要阿根廷無法在核心區域出球給梅西，他的威脅性就會減半。」

不同於許多教練會採取「人盯人」死守梅西，德拉富恩特完全摒棄這種做法，而是利用多人防守網進行「區域輪防」。

他解釋，「梅西太聰明了，他會利用跑位把防守者拉出防線，所以我們採取『誰在區域，誰就上去』。當他在右路，庫庫雷利亞（Marc Cucurella）和尼科·威廉斯（Nico Williams）會形成第一道牆；一旦他內切，羅德里或拉波爾特（Aymeric Laporte）會立刻補位。」

除了戰術執行，德拉富恩特也認為「體能優勢」是鬥牛士軍團勝出的最後一塊拼圖，「我們擁有一群不知疲倦的年輕人，我告訴球員，當梅西控球時，必須不斷用身體接觸去干擾、消耗他。儘管他全場仍有2次致命傳球，但隨著體能下滑，他無法再頻繁做出撕裂防線的突破。」

德拉富恩特最後感性總結，這是一場集體意志力的勝利，限制住球王並非單一後衛的功勞，「這是整支西班牙隊完美執行的結果。」西班牙憑藉這套「斷水流」神調度，成功在美加墨世界盃寫下輝煌一頁。

▲西班牙隊總教練德拉富恩特「切斷水源」模式徹底限制梅西。（圖／達志影像／美聯社）