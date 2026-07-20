萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢

▲▼亞馬爾（Lamine Yamal）3歲弟弟Keyne開踢寶寶世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

西班牙在2026世界盃決賽延長賽1比0擊敗阿根廷奪冠，19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）賽後與3歲弟弟Keyne的互動畫面也在網路瘋傳。Keyne穿著西班牙球衣、手上還拿著一小段球門網，一路狂奔穿越球場尋找哥哥，最後直接撲進亞馬爾懷中，被哥哥高高抱起，成為奪冠慶典最暖心的一幕。

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更可愛的是，Keyne之後還和西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）的小孩在場上直接踢起球來，兩個小朋友自顧自追著足球跑，還有其他寶寶也加入，彷彿把世界盃冠軍慶典瞬間變成一場「寶寶世界盃」，萌樣再度融化大批球迷。

Keyne本屆賽事多次現身看台替哥哥加油，飛吻、做鬼臉以及高喊「Vamos」的模樣屢次在社群爆紅，也被球迷視為西班牙陣中最萌的「隱藏版吉祥物」。

亞馬爾曾透露，弟弟對自己而言意義非凡，「我的弟弟就是我的一切，我真的很愛他，感覺就像他是我的兒子一樣。」

兄弟倆過去也曾多次共享榮耀時刻，2024年西班牙奪下歐洲盃後，Keyne就曾進場與哥哥一起慶祝，之後也陪同亞馬爾出席金球獎典禮。這次世界盃封王後，Keyne再度成為全場焦點。