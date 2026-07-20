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武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

▲2026武動全能 體育嘉年華9月華山登場。（圖／中華民國體育運動總會提供）

▲2026武動全能 體育嘉年華9月華山登場。（圖／中華民國體育運動總會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由中華民國體育運動總會主辦的2026「武動全能 體育嘉年華」20日舉辦宣告記者會，搶先揭曉今年活動亮點，正式為9月活動暖身。活動將於華山文創園區西一館、西二館登場，打造大型全民運動遊樂場，集結多元運動體驗、新興運動、親子互動及趣味闖關等精彩內容，邀請民眾一起探索運動的多元魅力。

為響應國民體育日推廣全民運動，今年「武動全能體育嘉年華」以「運動生活Play一夏」為號召，希望將運動從競技場帶進日常生活，鼓勵更多民眾勇於嘗試不同運動，讓每個人都能用更輕鬆、更有趣的方式接觸運動，不論是否有運動習慣、年齡大小，都能在活動中找到適合自己的運動方式，從參與中享受運動帶來的樂趣，進一步培養規律的運動習慣。

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中華民國體育運動總會葉政彥會長表示，希望讓運動不只是存在於競技場上，更成為全民生活的一部分，並透過多元運動體驗與親子互動活動，鼓勵更多家庭一起走出戶外，在運動中培養健康習慣，也增進親子間的交流與互動。

▲中華民國體育運動總會會長葉政彥。（圖／中華民國體育運動總會提供）

▲中華民國體育運動總會會長葉政彥。（圖／中華民國體育運動總會提供）

運動部全民運動署吳建遠副署長表示，今年活動集結多項新興運及科技運動，如匹克球、滑板、無人機足球、疊杯等，讓民眾有機會一次體驗不同運動項目，並透過多元且有趣的體驗內容，鼓勵更多民眾跨出第一步，嘗試不同運動，將運動逐漸融入日常生活。

除了多元運動體驗外，現場也規劃親子K-POP街舞、花式跳繩等適合大小朋友共同參與的活動，並推出集章闖關活動，完成體驗即可兌換限定紀念品，透過趣味集章的闖關設計，鼓勵家長陪伴孩子一起放下3C產品、走出戶外，在遊戲與運動中留下共同回憶，讓運動不只是課外活動，更成為親子相處的新選擇。

2026「武動全能 體育嘉年華」將於9月5日盛大登場，20日下午5時起正式開放免費報名，歡迎大小朋友踴躍參與，一同體驗多元運動的樂趣。

關鍵字： 全民運動體育嘉年華華山文創親子活動新興運動

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