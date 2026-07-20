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遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

▲阿根廷輸球又失控！（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷輸球賽後爆發衝突，首都也出現水砲車強制驅離及多人遭到逮捕（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽決賽落下帷幕，衛冕軍阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，無緣完成連霸大業。就在舉國哀悼「藍白軍團」衛冕夢碎之際，首都布宜諾斯艾利斯卻傳出火爆流血衝突，原本和平致敬國家隊的集會演變成警民大戰，警方最終出動水砲車強力驅散，現場至少15人遭逮捕，另有3名警員受傷送醫。

本屆世界盃阿根廷一路過關斬將，再次殺入最終決賽，雖然最終遺憾吞敗，但大批死忠球迷仍聚集在市中心地標方尖碑（Obelisco）周邊，揮舞國旗、高唱國歌，場面一度十分感人。

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根據阿根廷當地主流媒體《La Nación》報導，為了防範決賽後的突發狀況，布宜諾斯艾利斯警方不敢掉以輕心，早就在方尖碑周邊部署超過1000名荷槍實彈警力，甚至連防暴水砲車都提前進駐待命。

不料，到了深夜11時30分左右，現場氣氛徹底變調。一群疑似當地暴力團伙的極端分子，突然對執勤警員發起攻擊，瘋狂投擲石塊與玻璃瓶，造成至少3名警官當場頭破血流。隨後現場陷入一片混亂，不少激進球迷試圖翻越防護圍欄，甚至有宵小趁火打劫，在人群中瘋狂扒竊手機與財物。

眼見場面即將失控演變成全面暴動，阿根廷警方果斷展開「鐵腕」驅逐行動，派出大批防暴警察衝入現場制服滋事分子，並開動水砲車對人群進行強力噴射鎮壓。在一片慘叫與混亂中，警方當場逮捕15名現行犯。

這場突如其來的暴力衝突，也毀了大多數理性球迷的夜晚。一名親歷水砲車鎮壓現場的男球迷，在接受訪問時忍不住紅了眼眶，痛心地表示，「我們本來是在這裡很和平、很開心地慶祝這一切。就算輸了，我們依然深愛著球隊，我真的不懂，好端端的集會為什麼會變成這種畫面？」

事實上，這已非本屆世界盃期間阿根廷球迷首度出事。日前阿根廷在準決賽逆轉擊敗埃及闖進決賽時，方尖碑附近就曾爆發嚴重騷亂，當時同樣造成多名警察與無辜路人受傷、19人被捕。原本應是足球盛事的慶典，最終卻因暴力行為蒙上陰影。

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷輸球首都不斷傳出衝突，成為本屆世界盃負面遺憾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙阿根廷冠軍賽梅西

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