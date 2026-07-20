「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷世足決賽輸球又輸人　英媒狠評引熱議

▲Leandro Paredes。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃冠軍戰稍早落幕，西班牙歷經延長賽以1比0力退衛冕軍阿根廷，睽違4屆、第2度高舉大力神盃；不過阿根廷球員不僅在比賽中多次出現激烈肢體接觸，終場後更爆發大規模衝突，英國《每日電訊報》因此以「足球1勝、惡徒0勝」為題猛烈抨擊，直言西班牙奪冠代表「正義得到伸張」。

這場決賽戰況激烈，雙方在正規時間內未能分出勝負，西班牙最終於延長賽攻破阿根廷大門，以1比0收下勝利，繼2010年後再次站上世界之巔。

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《每日電訊報》在賽後以充滿諷刺意味的標題「足球1勝、惡徒們0勝」報導這場冠軍戰，並高度肯定西班牙最終奪冠。

報導寫道，「這是體育運動取得了勝利，西班牙贏得世界盃冠軍，也因此拯救了我們所有人，這對足球界而言同樣是一件值得高興的事。」

該報進一步表示，「足球界迫切需要西班牙在決賽中獲勝，倘若出現除此之外的任何結果，恐怕都會讓人感覺宛如一場犯罪。」

阿根廷此役從比賽進行期間便多次與西班牙球員發生激烈碰撞，終場哨音響起後，場上火藥味更全面引爆。

لا تحكم على ردة الفعل قبل ما تشوف مين السبب



سبب ضرب باريديس لـ غافي؟

pic.twitter.com/5iO2QWN6ZM — Abokr Omar (@Abokr10) July 20, 2026

阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）情緒失控，直接衝向西班牙後衛加西亞（Eric García），西班牙中場加維（Pablo Gavira）見狀立即上前阻止，卻遭帕雷德斯揮出一記重拳。

場面瞬間陷入混亂，雙方多名球員與工作人員紛紛加入衝突，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）等人趕緊上前制止，帕雷德斯最終也因失控行為遭到紅牌驅逐出場。

《每日電訊報》對阿根廷球員的表現毫不留情批評，「比起靠蠻力壓制對方球員，真想對他們嘮叨一句：何不稍微努力踢一點足球呢？」

該報更直言，賽後衝突是「一幅極其難看的景象」，並再次強調西班牙奪冠所代表的意義。

報導寫道，「正義得到伸張，在本屆世界盃中，人們的關注有時被轉移到足球以外的事情上，爭議也始終不斷，而最終由西班牙取得勝利，這是足球本身的勝利。」

阿根廷球員在閉幕典禮上的舉動同樣引發爭議，當西班牙全隊高舉冠軍獎盃、慶祝登上世界之巔時，現場的阿根廷球員卻集體轉過身去，未正面觀看對手的頒獎儀式。

《每日電訊報》最後對此重批，「這正是有品格之人與毫無半點品格之人之間，最具決定性的差別。」