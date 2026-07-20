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「無敵艦隊」奪世足第2冠　美媒稱西班牙黃金世代降臨

▲2026世界盃個人獎項出爐，西班牙奪冠又囊括三獎成最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙奪冠，美媒稱足球「黃金世代」降臨。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「無敵艦隊」西班牙再度傲視全球！2026年世界盃足球賽決賽上演巔峰對決，西班牙靠著密不透風的防線，以1比0力克強敵阿根廷，不僅順利捧起隊史第2座世界盃冠軍金盃，更寫下決賽90分鐘內「零射正」的史無前例神紀錄。
《CBS Sports》就分析，這支平均年齡僅26.2歲的年輕軍團，代表西班牙的下一個黃金世代正要來臨。

西班牙本屆賽事展現恐怖的統治力，總計8場比賽繳出不敗戰績，除了小組賽曾被維德角逼和外，其餘場場都有進球入帳，且整屆賽事從未陷入「落後」局面。更令人驚嘆的是，西班牙全屆僅失1球，打破了由1998年法國、2006年義大利及2010年西班牙共同保持的單屆最少失球紀錄（2球），且本屆還多踢了一場32強賽，防守端的宰制力堪稱史上之最。

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這波「紅色旋風」的成功，關鍵在於陣中驚人的天賦與深度。17歲天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）繼歐國盃大放異彩後，本屆持續坐鎮前線吸引火力。

年僅19歲的後衛庫巴西（Pau Cubarsí）更展現大將之風，成功獲選本屆「最佳年輕球員」，與門將西蒙（Unai Simon）、中場核心羅德里（Rodri）共同築起銅牆鐵壁。即便鋒線大將威廉斯（Nico Williams）受傷，陣中仍有佩德里（Pedri）、魯伊斯（Fabian Ruiz）等戰將無縫接軌，展現極深的板凳實力。

總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）在短短3年內，接連率隊奪下歐洲國家聯賽、歐洲盃及世界盃冠軍，達成國家隊「大滿貫」壯舉。門將西蒙賽後更霸氣喊話，目標已鎖定2030年由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦的世界盃，誓言要在自家門口為球衣繡上第3顆冠軍星。

根據美媒《CBS Sports》分析，這支西班牙軍團的巔峰期才正要開始，屆時亞馬爾也才23歲。在核心陣容極度年輕化且戰術體系成熟的情況下，西班牙不僅有機會在2030年挑戰衛冕，更有望在未來數年內，持續壟斷世界足壇的王者寶座。

▲西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙主帥德拉富恩特領軍勇奪隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙亞馬爾阿根廷

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