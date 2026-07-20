後衛豪語說奪冠要刺他臉在身上　西國主帥：我也沒很醜啦

▲西班牙隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西班牙隊後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）先前接受媒體訪問曾語出驚人，說若能在20日的決賽中擊敗阿根廷奪冠，他就要把總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的臉刺在身上當紀念，如今西班牙順利奪冠，賽後受訪時他表示會自己說到做到，德拉富恩特則笑說「許下承諾就得遵守，我也沒那麼醜啦！」

在世界盃冠軍賽開打前，庫庫雷亞曾向西班牙媒體《Movistar+》表示如果在世界盃奪冠，自己就要把主帥德拉富恩特的臉刺青在身上，即使是小小的圖案他覺得也會是很棒的紀念，還開始認真思考究竟要把主帥的臉龐刺在哪一個部位。

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隨著西班牙真的在延長賽以1比0擊敗阿根廷奪下冠軍，這項備受關注的賽前公約自然成了眾人追問的焦點。賽後接受訪問時，庫庫雷亞笑著回應：「我還沒決定好，必須好好想想刺在哪裡才行。大家一定都會追問這件事，雖然我不想刺在太顯眼的地方，但也沒辦法啦。我打算收集大家的意見後好好考慮再刺。」

另一方面，作為被子弟兵當成刺青圖案主角的總教練德拉富恩特，則是在記者會上機智又幽默地回應，「我已經告訴過他『做這種事是錯的』，但既然許下了承諾，就必須遵守。再說了，我覺得我長得也沒那麼醜嘛。」

▲西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）開心高舉大力神盃。（圖／達志影像／美聯社）