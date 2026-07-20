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西班牙睽違16年世足封王　「二星」冠軍戰袍限量開搶

▲西班牙球衣、亞馬爾、冠軍戰袍。（圖／adidas提供）

▲西班牙睽違16年世足奪冠，冠軍戰袍今日在台限量上市。（圖／adidas提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃足球賽寫下歷史新篇章！「無敵艦隊」西班牙在天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）與中場核心佩德里（Pedri）的強勢領軍下，最終成功擊敗衛冕軍阿根廷，繼2010年南非世界盃後，睽違16年再度登上世界之巔，勇奪隊史第二座冠軍獎盃！為了慶賀鬥牛士軍團再創榮耀，西班牙國家隊長期合作夥伴adidas宣布，將率先推出極具紀念意義的西班牙隊「冠軍二星」球員版球衣，見證西班牙正式迎來隊史第二顆冠軍星的榮光時刻。

本次全新亮相的冠軍球衣，延續了球迷最熟悉的經典紅色戰袍，以熱血紅色基底搭配鮮明黃色直條紋，完美呼應西班牙國旗色彩。最令球迷熱血沸騰的細節，莫過於左胸隊徽上方，由原本的一顆金色星星正式升級為「二星」，象徵2010年及2026年兩度稱霸世界足壇的輝煌紀錄。此外，胸前中央也特別增添了FIFA世界盃冠軍徽章，為這支王者之師留下專屬印記。

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想要穿上與亞馬爾、佩德里同款的冠軍戰袍嗎？adidas「冠軍二星」球員版球衣將於7月20日（週一）下午3點起，於adidas Brand Center信義品牌概念店首批獨家限量發售。由於數量有限，屆時每位消費者限購一件，預計將引發足球迷瘋狂搶購朝聖，一同見證這睽違16年的世界冠軍榮耀。

adidas西班牙隊「冠軍二星」球員版球衣販售資訊：

開賣時間： 7/20(一) 15:00
販售地點： adidas Brand Center信義品牌概念店（台北市信義區松壽路18號）
注意事項： 每位消費者限購一件，數量有限售完為止。

▲西班牙球衣、亞馬爾、冠軍戰袍。（圖／adidas提供）

▲西班牙19歲天才小將亞馬爾。（圖／adidas提供）

關鍵字： 西班牙球衣二星戰袍亞馬爾adidas佩德里

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