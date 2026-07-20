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庫巴西寫44年紀錄奪最佳新秀　擊敗偶像梅西難過：不喜歡看他輸

▲庫巴西（Pau Cubarsí）與自己的偶像梅西同場對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫巴西（Pau Cubarsí）與自己的偶像梅西同場對決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

19歲西班牙中後衛庫巴西（Pau Cubarsí）在2026年世界盃一戰成名，不僅幫助「無敵艦隊」睽違16年再度捧起大力神盃，還抱走本屆最佳年輕球員獎。不過賽後受訪時，他談得最多的不是奪冠喜悅，而是偶像梅西（Lionel Messi），他坦言，能與偶像同場競技是莫大榮幸，但看到梅西輸球，心裡仍十分難受。

西班牙本屆世界盃8戰僅失1球，締造世界盃冠軍隊單屆最少失球紀錄，年僅19歲的庫巴西坐鎮後防，成為球隊防線的重要支柱。冠軍戰面對阿根廷，他全場完成139次觸球、121次成功傳球，傳球成功率高達96%，另有21次突破防線傳球與6次解圍，攻守兩端都有亮眼表現。

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憑藉整屆賽事的穩定發揮，庫巴西最終力壓隊友亞馬爾（Lamine Yamal），獲選本屆最佳年輕球員，不僅成為西班牙史上第一位獲得此獎的球員，也是自1982年法國後衛阿莫羅（Manuel Amoros）後，44年來首位獲得這項殊榮的後衛。

不過賽後受訪時，庫巴西將焦點放在偶像梅西（Lionel Messi）身上，他坦言能與對方同場競技讓他難以置信，但看到梅西吞下敗仗，心中相當不捨。「能和梅西同場比賽，是一件非常不可思議的事。」庫巴西表示，「我也很難過，因為他是我的偶像，我不喜歡看到他輸球。」

庫巴西透露，自己一直把同樣出身巴塞隆納的梅西視為學習目標，而這次世界盃也是兩人首次碰面。「他走進我們休息室跟大家打招呼時，我整個愣住了，真的不敢相信站在眼前的人就是梅西。」

儘管比賽開始後，庫巴西將所有心思放在防守與幫助球隊奪冠，但當終場哨響後，看見偶像無緣完成世界盃連霸，他仍坦言百感交集，「身為球員，我當然很高興我們拿下冠軍；但身為梅西的球迷，看到他輸球，心裡還是會有點難過。」

關鍵字： 世界盃庫巴西梅西西班牙阿根廷

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