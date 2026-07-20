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洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

▲國王兩位新任外籍助教艾瑞克、納比爾。（圖／新北國王提供）

▲國王新任外籍助教艾瑞克具有多國職籃資歷。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王爭冠拼圖再加碼！禁衛軍球團今（20日）正式宣佈，教練團迎來兩位具備深厚國際職業聯賽執教經驗的強力援軍，分別是美籍的艾瑞克（Erik Olson）與黎巴嫩籍的納比爾（Nabil Kabalan）。這兩位「外籍軍師」的加盟，旨在為國王建構更強大的後勤戰術體系，全力在賽季打造更完整的爭冠陣容。

擁有13年豐富執教資歷的美籍助教艾瑞克，足跡遍及歐洲、亞洲、北美及澳洲。他不僅曾榮膺冰島與澳洲聯賽的年度最佳教練，在國家隊層級亦有亮眼實績，曾執掌蘇格蘭國家隊兵符。

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近年艾瑞克深耕亞洲職業籃壇，在2024至2026年間擔任CBA廣州龍獅隊首席助理教練，負責戰術分析與球員個人發展。值得一提的是，他曾於2025年帶領球隊出戰NBA季前賽，與聖安東尼奧馬刺、洛杉磯快艇及明尼蘇達灰狼等頂尖勁旅正面交鋒。艾瑞克卓越的防守思維與細膩的影片分析能力，預計將為禁衛軍打造難以撼動的鋼鐵防線。

另一位新成員則是來自黎巴嫩的納比爾，他以戰術情蒐與球員發展見長，近年活躍於非洲籃球聯賽（BAL）與FIBA國際賽事，累積了豐富的「奪冠履歷」。

納比爾在2024至2025年間擔任利比亞國家隊助教，成功幫助球隊在睽違16年後重新挺進FIBA AfroBasket舞台；隨後轉任坦尚尼亞職業隊助教，更帶領球隊以黑馬之姿殺入BAL八強。納比爾過去曾協助多位前NBA好手及NCAA明星球員進行訓練，他在系統建立與數據情蒐的應用，無疑將大幅提升國王新賽季的戰術佈局。

對於兩位強援加盟，新北國王總經理毛加恩表示，「艾瑞克在CBA的執教經驗與防守體系設計，能帶給我們更高的對抗強度；而納比爾在國際賽事的情蒐與球員訓練上非常有口碑，能強化戰術準備並幫助年輕球員成長。」毛加恩強調，兩位教練的國際視野與現代籃球理念，將與本土教練團產生互補效應，全力協助球隊衝擊新賽季。

▲國王兩位新任外籍助教艾瑞克、納比爾。（圖／新北國王提供）

▲國王新任外籍助教納比爾來自西亞強權黎巴嫩。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王艾瑞克納比爾台籃TPBL

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