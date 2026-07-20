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林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

▲ 2026中職明星賽，林恩宇與張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，林恩宇與張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，昔日「小雞」林恩宇透過「傳奇卡」重返投手丘，面對後藤光尊送出三振，還重現林岳平經典「割喉」動作，不過隨後對決張志豪途中突然退場，引發球迷關心。林恩宇20日透過球團報平安，「謝謝大家關心，目前一切都好！」

7局上中華隊啟用「傳奇卡」，林恩宇登板先成功三振後藤光尊，隨後對決張志豪，雙方纏鬥至2好2壞時，投手教練王建民走上投手丘關心狀況，並與張志豪、林恩宇溝通，考量林恩宇身體狀況，希望他不要過度勉強，最終由李欣穎接替投球。突如其來的退場也讓不少球迷擔心他的身體狀況，傳有肩膀脫臼情況。

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林恩宇透過球團表示，「謝謝中職聯盟與蔡會長的邀請，讓我有機會參加今年明星賽，站上大巨蛋的投手丘。見到許多國家隊老朋友聊的很開心，還有好久不見的球迷們，真的很開心也很享受！」

對於外界關心他的身體狀況，林恩宇也親自報平安，「昨天賽後也有收到許多人的關心，目前一切都好，明天一樣會早起迎接屏東的太陽好好上班！」

睽違許久再度站上投手丘，林恩宇也感謝球迷的關心與祝福，最後表示，「謝謝大家的關心與祝福，我覺得真的非常榮幸！」

▲ 2026中職明星賽，林恩宇。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，林恩宇。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林恩宇中職明星賽王建民大巨蛋報平安

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