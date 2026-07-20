梅西「最後一舞」寫16項史詩神紀錄　39歲球王續創GOAT天花板

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃足球賽迎來最終巔峰對決！「無敵艦隊」西班牙在決賽展現強大韌性，最終以1比0險勝阿根廷，成功捧起象徵至高榮譽的大力神盃。儘管賽後雙方一度爆發激烈肢體衝突引發爭議，但全球目光依舊聚焦在39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）身上。即便「藍白軍團」衛冕失利，但梅西在此戰後正式寫下多達16項「史詩級」瘋狂紀錄，再次證明自己就是足球史上不折不扣的GOAT（史上最佳）。

本屆世界盃決賽由西班牙與阿根廷上演強強對話，西班牙最終靠著密不透風的防守與關鍵進球，以1分之差讓阿根廷衛冕夢碎。賽後雙方球員情緒激昂，一度在場上爆發衝突，成為賽事意外插曲。然而，對於即將步入不惑之年的梅西來說，這場比賽更像是他個人傳奇生涯的又一巔峰註解。

根據數據網站《Sofascore》統計，自1966年世界盃有詳細紀錄以來，梅西在參與過的6034名球員中，展現了絕對的統治力。梅西目前寫下的世界盃「神級紀錄」包括：

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【出場與領導力】

最多出場次數：34場

最多隊長身分出場：27場

最多出場時間：3054分鐘

最多勝場：23勝

【進攻端威懾力】

最多製造進球：33球

最多助攻：12次

最多創造得分良機：24次

最多關鍵傳球：101次

最多射門：140次

最多射正：64次

禁區外最多進球：7球

【個人技術與狀態】

最多成功過人：140次

最長連續場次進球：9場

最年長帽子戲法：38歲

此外，梅西在世界盃累積進球數（21球）以及贏得對抗次數（283次）皆高居史上第2。即便已經39歲高齡，梅西在場上的影響力依舊無解，他在本屆賽事展現的競技狀態，完全無視歲月摧殘。

這場決賽極有可能是這位傳奇巨星在世界盃舞台的「最後一舞」。儘管沒能用冠軍獎盃為生涯謝幕，但梅西用這16項傲視群雄的數據新猷，再次向世人宣告，屬於他的「梅西時代」早已在足球歷史長河中留下最難以超越的篇章。

▲阿根廷球王梅西在冠軍戰遭到封鎖無緣領軍完成衛冕2連霸。（圖／達志影像／美聯社）