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大谷復出再延後！道奇輪值拉警報　3大新秀恐成交易史庫柏爾籌碼

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平因左膝發炎接受治療，原定的下一場先發登板也受到影響，投手身分的復出時間仍不明朗；隨著道奇先發輪值再度出現隱憂，美媒分析，球團可能在交易截止日前加大補強力道，並將底特律老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）視為最理想的交易目標。

大谷在上半季結束後，為改善左膝發炎狀況，接受抽取積液等治療，他原本預計23日先發迎戰費城費城人，不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時透露，大谷重返投手丘仍需等待。

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羅伯斯表示：「距離他復出，恐怕還需要一段時間。」

道奇安排大谷暫時休養，主要是希望兼顧他投打二刀流的負荷，並為例行賽後段及10月季後賽做好準備，不過在大谷暫時退出先發輪值後，道奇投手戰力也面臨更大考驗。

除了大谷之外，史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等具備實績的先發投手，預計都還需要一段時間才能回歸；美媒《FanSided》因此認為，道奇對於補進先發投手的態度，可能會比過去更加積極。

《FanSided》分析指出：「即使抱持樂觀看法，大谷重返投手丘的時間仍處於不明朗狀態，道奇在交易截止日前爭取先發投手，可能會比以往更加積極。」

羅伯斯雖已明確否認大谷本季將以投手身分全季報銷，但外界仍對他的復出時程抱持疑問。

該媒體表示：「道奇並不擔心大谷的打擊表現，也期待他能在本季結束前重返投手丘，但球隊真的能夠把這件事當成可靠的前提嗎？」

報導認為，為了降低輪值的不確定性，道奇很可能趕在美國東部時間8月3日下午6時的交易截止日前，透過交易從外部補進先發戰力。

在可能的補強人選中，史庫柏爾被形容為道奇的「理想目標」；若想說服老虎放人，道奇恐怕必須端出極具吸引力的年輕球員包裹，美媒也提出由1名外野手及2名投手組成的3人交易方案。

首名籌碼是外野手新秀霍普（Zyhir Hope），報導指出：「霍普是大聯盟排名前20名的頂尖新秀，屬於幾乎所有球團都不願意放手的球員類型；道奇當然也不會想失去他，但考量球團還擁有其他外野潛力新秀，以及史庫柏爾展現出的頂尖實力，將他放進交易仍符合邏輯。」

另外兩名交易人選則是投手萊恩（River Ryan）與魯特（Zach Root）。

報導談及：「若在道奇頂尖投手新秀萊恩之外，再加入魯特，將能大幅提升老虎的興趣；萊恩具備立即在大聯盟提供戰力的能力，魯特預計距離大聯盟初登板還需要約兩年，但他本季在高階1A的表現相當出色。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

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