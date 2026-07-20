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史金斯睽違2個月投滿7局！狂飆8K勇奪下半季首勝

實習記者陳鈺唐／綜合報導

海盜王牌史金斯（Paul Skenes）20日（台灣時間）面對守護者掛帥先發，主投7局飆出8次三振，僅被敲4支安打、失1分，用100球完成7局投球。海盜打線則在6局上灌進3分拉開差距，終場以7比1擊敗守護者，史金斯也順利摘下明星賽後首勝。

史金斯開賽就展現壓制力，首局連飆2次三振，2局下再送出1K，前2局沒有讓守護者打線擊出任何安打。直到3局下，守護者才靠著2支安打攻佔一、三壘，關鍵時刻關（Steven Kwan）成功執行短打擠回1分。不過史金斯隨即三振巴札納（Travis Bazzana），接著捕手戴維斯（Henry Davis）成功將關阻殺在二壘前，瓦解對手反攻氣勢。

4局下守護者再度製造威脅，一度攻占一、三壘，但右外野手庫克（Billy Cook）上演精彩長傳，抓到企圖衝回本壘的跑者，幫助海盜守住平手局面。史金斯也馬上飆K化解危機。

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海盜打線則在第5、6局展開攻勢，一共攻下4分拉開比分。7局下史金斯雖然用球數即將來到100球，但他先將跑者牽制出局，再以單場第8次三振結束投球任務。這是史金斯自5月12日以來首次投滿7局，也是海盜自5月21日以來首位至少投滿7局的先發投手。

賽後史金斯表示，「前幾局很快就拿到出局數，沒有太多纏鬥，只要避免9、10球的打席，就有機會投得更深。有效率地解決打者，就是吃長局數最好的方法。」

海盜總教練凱利（Don Kelly）則稱讚，「昨天球隊才打完18局雙重賽，史金斯今天能投滿7局真的非常重要。他開局投得很有效率，雖然中間遇到一些危機，但始終掌控著比賽。」

史金斯本季曾陷入連9場先發無勝低潮，甚至在明星賽前遭遇本季最慘一役。不過他近期逐漸回穩，近3場先發防禦率僅2.45，明星賽後首戰就繳出7局失1分、8次三振的優質先發，再次證明自己依舊是大聯盟最具統治力的投手之一。

▲斯金斯（Paul Skenes）奪賽季第15場優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 海盜史金斯守護者三振首勝

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