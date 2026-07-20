比肩村上宗隆！海盜怪力新人31場狂炸12轟寫驚人紀錄

▲瓦德茲（Esmerlyn Valdez）本季僅31場出賽就敲出12發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

海盜22歲菜鳥重砲瓦德茲（Esmerlyn Valdez）20日（台灣時間）面對守護者炸裂本季第12發全壘打，不僅幫助球隊以7比1贏球，更在生涯前31場大聯盟出賽就累積12轟，成為本季繼村上宗隆後，第2位達成這項紀錄的球員。

22歲的瓦德茲來自多明尼加，他在5月22日首度升上大聯盟，不過僅出賽5場便遭下放3A，直到6月11日才再度獲得升上大聯盟的機會。而瓦德茲也迅速適應最高層級投手，逐漸站穩先發位置。

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瓦德茲升上大聯盟後全壘打產量相當驚人，此戰對守護者夯出本季第12發全壘打後，生涯前31場已累積12轟。他曾在生涯第3、4場比賽連兩戰開轟，第13至16場締造連4場開轟，第25至27場又連3場開轟，展現可怕的長打爆發力。

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Esmerlyn Valdez, Pittsburgh Pirates (12)

Exit Velocity: 102.2 MPH

Distance: 371 feet pic.twitter.com/Kv3tq6e1rD — Pirates Prospects (@pirateprospects) July 19, 2026

截至目前，瓦德茲31場出賽繳出3成05打擊率、12支全壘打、32分打點及1.106 OPS。白襪強打村上宗隆生涯前31場累積12轟、23分打點，打擊率2成36、OPS0.939，兩人都在生涯初期展現頂尖長打能力。

日媒分析指出，瓦德茲與村上宗隆都屬於典型的「Three True Outcomes（三振、保送、全壘打）」型打者，也就是打席結果多半由全壘打、保送或三振決定，較少受到守備因素影響。瓦德茲本季118個打席中，有68次屬於這三種結果，占比57.6%；村上宗隆本季則為58.9%，而他生涯前31場更高達61%，兩人的打擊型態十分相似。

值得一提的是，瓦德茲擁有「魔術師（The Magician）」的暱稱，外界推測與他的名字「Esmerlyn」及傳說中的魔法師梅林（Merlin）有關，這也讓他在新人球季增添不少話題性。