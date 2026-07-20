先戴墨鏡再抬頭接球！費城人外野手上演神奇美技　大聯盟官網看傻

Phillies right fielder Gabriel Rincones Jr. put his sunglasses on while Carson Benge's fly ball was in the air pic.twitter.com/LGqP56xxgQ — SNY Mets (@SNY_Mets) July 19, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

費城人20日（台灣時間）在主場迎戰大都會，場上出現一記相當罕見的守備畫面。外野手林科恩斯（Gabriel Rincones Jr.）在追逐高飛球時，一度因刺眼陽光失去球的蹤影，但他臨危不亂，竟在飛球停留空中時迅速戴上原本掛在帽沿上的太陽眼鏡，隨後順利完成接殺，不僅引發全場驚呼，也讓大聯盟官網直呼，這可能是「史上最有型的飛球出局」。

這個精采守備發生在2局上，當時大都會以4比0領先，1出局滿壘，第5棒的班吉（Carson Benge）擊出一記高飛球。鎮守左外野的林科恩斯起初已朝落點移動，但受到烈日影響，一度無法看清球的飛行軌跡。

不過林科恩斯沒有陷入慌亂，而是迅速將原本掛在帽沿上的太陽眼鏡取下戴好，再度抬頭搜尋飛球，確認落點後穩穩將球收入手套，完成這次高難度接殺。雖然仍讓三壘跑者趁勢回本壘得分，但他機警的臨場反應仍獲得現場球迷熱烈掌聲。

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轉播畫面完整拍下這段過程，林科恩斯從短暫失去球蹤，到冷靜戴上墨鏡、重新鎖定飛球，整個動作一氣呵成，影片隨即在社群平台瘋傳，不少球迷也笑稱，「這可能是第一次看到有人邊戴墨鏡邊完成接殺。」

大聯盟官網賽後也特別介紹這次守備，並幽默寫道：「這次恰到好處的『造型調整』，讓原本可能變成一次尷尬失誤的守備，搖身一變成為大聯盟史上最罕見的飛球出局之一，或許也是最有型的一次。」

▲林科恩斯（Gabriel Rincones Jr.） （圖／達志影像／美聯社）