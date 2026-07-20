樂天3韓籍女神聯手賣冰太狂！明星賽限定店狂吸250萬　業績暴增30％

▲左起高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）



記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽限定冰店「金佳好厝邊」18、19日由3位韓籍老闆娘金佳垠、廉世彬、高佳彬坐鎮，成為最夯打卡景點。

除了樂天女孩到場支援，金渡兒、JJUBI朴善珠、Mingo、一粒，以及樂天桃猿投手陳冠宇的老婆、小孩，還有樂天吉祥物猿氣、大聖、樂天舞蹈總監陸筱晴等人也紛紛現身捧場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩天冰品及周邊商品全數完售，營業額高達250萬元，相較去年成長30%，老闆更開心宣布：「今年表現不錯，會去饗A Joy吃慶功宴！」

▲左起高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）



今年「金佳好厝邊」攜手「饗賓集團」推出限定聯名冰品，談到開店心得，高佳彬開心表示：「原本備貨量很足，沒想到真的賣完很驕傲，也很滿足。」

廉世彬說：「今年是第二年，有很多其他隊的粉絲來買冰，還有每次都這麼多人來，覺得很滿足。」

金佳垠也說：「有很多粉絲吃過了，但還是一直來買，所以很感謝，看到很多粉絲很開心。」問到替這次表現打幾分，3人默契十足，異口同聲回答：「滿分！100分！」

除了球迷熱情支持，第2天也有不少好友特地到場相挺，高佳彬透露，JJUBI和金渡兒聊到樂天桃猿開場舞應援曲很難，不過正巧這是她最喜歡的一首歌。

廉世彬則分享，自己從第一天就一直邀請Mingo來吃冰，對方太忙直到第二天才現身，馬上請對方吃冰。

金佳垠則表示，很久沒有見到猿氣和大聖，能趁明星賽聚在一起特別幸福，也得知不少粉絲稱讚她戴帽子的模樣很可愛，她說：「真的很喜歡大聖的帽子。」

為了和3位女神近距離互動，不少粉絲連續排了好幾輪隊伍，只為多看一眼、多聊幾句。

▲左起樂天吉祥物大聖、高佳彬、猿氣小子、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）



成功完成兩天限定營業後，問明年是否還想再挑戰開店？廉世彬說：「感覺可以賣沙拉，健康又可以當飯吃。」

金佳垠則對大受歡迎的肖像畫衣服意猶未盡，「想要繼續想要當小畫家，感覺大家都有畫畫的才能。」

高佳彬也點頭附和：「兩個人的點子都很不錯！」今年「金佳好厝邊」不僅為明星賽留下最甜蜜的夏日回憶，也讓人期待明年還會端出什麼全新驚喜。