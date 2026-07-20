洋基打線悶到「非常火大」！山本由伸強勢封鎖　布恩談致命差距

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基雙重賽G1面對洛杉磯道奇強投山本由伸難以突破，最終2比8吞敗；比起賽果，洋基賽後更在意的是兩隊打席內容的明顯差距，總教練布恩（Aaron Boone）直言，球隊近幾週始終無法帶給對方投手足夠壓力，三壘手麥克曼（Ryan McMahon）甚至坦言，打者們已經對低迷表現感到「非常火大」。

條紋軍先發投手施利特勒（Cam Schlittler）此役面對道奇打線時，多次遭遇漫長纏鬥，投完前3局便已用掉71球；他賽後表示，自己的控球與兩好球後的解決能力都不夠理想，也讓道奇打者有機會持續消耗用球數。

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"That's on me. We know we've got a doubleheader. Taxed the bullpen there. Can't get through five. We've got nine more. Elmer's going to have to pick us up and hopefully, give us some good length there and put us in position to win that game."



- Cam Schlittler pic.twitter.com/HCwYM75X5x — SNY Yankees (@snyyankees) July 19, 2026

「他們擁有一套很出色的打線，我覺得自己其實投了很多好球，但他們能夠一直把球破壞成界外球。」施利特勒說，「有幾個打席真的非常難纏、拖得很長，讓我的用球數增加很多。」

施利特勒認為，頻繁形成滿球數也是自己無法拉長局數的原因，「我有很多打席投到3壞2好，有些缺乏競爭力的壞球並沒有幫助；到了那個時候，你只能試著投出一顆足夠好的球，希望對方把球打進場內，然後自己形成出局。」

道奇此役展現布恩口中所謂的「高強度打席」，大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）在比賽前段陸續送回分數，帕赫斯（Andy Pages）則在第5局敲出帶有打點的二壘安打，迫使施利特勒提前退場。

"As a starter, you can't get through five, that's not a good sign. I think that's kind of the most frustrating part."



Cam Schlittler talks about the frustration of his outing today: pic.twitter.com/h8JY0LvE5n — SNY Yankees (@snyyankees) July 19, 2026

施利特勒並未將責任推給打線或守備，而是直接為自己未能完成5局負責；「身為先發投手，如果你連5局都投不完，那就不是一個好現象，尤其這還是雙重賽的第一場。」施利特勒說。

儘管施利特勒防禦率從2.05上升至2.20，仍暫居美國聯盟首位，在符合規定投球局數的大聯盟投手中，也僅落後釀酒人米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）的1.62，以及勇士塞爾（Chris Sale）的2.06。

相較於道奇打者不斷纏鬥，洋基面對山本由伸時卻始終無法製造相同壓力，山本前19名打者解決其中18人，洋基全場最具威脅的一擊，是葛里沙姆（Trent Grisham）在第4局敲出的陽春全壘打。

"Probably a little more swing-and-miss in there. I feel like a lot of the balls he's getting in the air, it's like, 'oooh, just missed.'"



Aaron Boone talks about what he's seeing from Cody Bellinger at the plate right now: pic.twitter.com/YNKkuNKFUT — SNY Yankees (@snyyankees) July 19, 2026

布恩坦言，山本本場近乎完全壓制的表現，或許可以視為一次較為特殊的情況，但洋基進攻低迷早已不是單場問題；「我們必須做得更多。」布恩說，「過去幾個星期，我們已經說過很多次同樣的話了。」

麥克曼表示，球員不能再以比賽本來就很困難作為理由，因為製造進攻本來就是打者的工作。

「比賽確實很困難，但這就是我們的工作，也是我們本來應該非常擅長的事情。」麥克曼說，「我們必須找到一些方法，必須讓攻勢開始運轉，我認為只要出現一次朝正確方向的強力推進，就能讓我們重新點燃火力。」

談到道奇打者面對施利特勒的方式，麥克曼坦言，兩隊在打席品質上的差距非常明顯。

Ryan McMahon was asked about the "weight" the offense is feeling right now:



"I don't know if weight's the right word, I think just a little pissed off. We know we've got the guys to get this thing going, so it's just about doing it." pic.twitter.com/N2KeQt0JJl — SNY Yankees (@snyyankees) July 19, 2026

「我認為我們也有能力做到同樣的事情。」麥克曼說，「他們今天面對坎姆時做得非常好，讓他投得非常辛苦，但我們面對他們的投手時，並沒有做到相同的事。」

長時間無法展現應有的進攻能力，也讓洋基休息室內的挫折感逐漸累積；麥克曼最後直言，球隊打者已經對現況感到「非常火大」，但仍必須設法將情緒轉化為場上的競爭力。