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洋基打線悶到「非常火大」！山本由伸強勢封鎖　布恩談致命差距

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基雙重賽G1面對洛杉磯道奇強投山本由伸難以突破，最終2比8吞敗；比起賽果，洋基賽後更在意的是兩隊打席內容的明顯差距，總教練布恩（Aaron Boone）直言，球隊近幾週始終無法帶給對方投手足夠壓力，三壘手麥克曼（Ryan McMahon）甚至坦言，打者們已經對低迷表現感到「非常火大」。

條紋軍先發投手施利特勒（Cam Schlittler）此役面對道奇打線時，多次遭遇漫長纏鬥，投完前3局便已用掉71球；他賽後表示，自己的控球與兩好球後的解決能力都不夠理想，也讓道奇打者有機會持續消耗用球數。

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「他們擁有一套很出色的打線，我覺得自己其實投了很多好球，但他們能夠一直把球破壞成界外球。」施利特勒說，「有幾個打席真的非常難纏、拖得很長，讓我的用球數增加很多。」

施利特勒認為，頻繁形成滿球數也是自己無法拉長局數的原因，「我有很多打席投到3壞2好，有些缺乏競爭力的壞球並沒有幫助；到了那個時候，你只能試著投出一顆足夠好的球，希望對方把球打進場內，然後自己形成出局。」

道奇此役展現布恩口中所謂的「高強度打席」，大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）在比賽前段陸續送回分數，帕赫斯（Andy Pages）則在第5局敲出帶有打點的二壘安打，迫使施利特勒提前退場。

施利特勒並未將責任推給打線或守備，而是直接為自己未能完成5局負責；「身為先發投手，如果你連5局都投不完，那就不是一個好現象，尤其這還是雙重賽的第一場。」施利特勒說。

儘管施利特勒防禦率從2.05上升至2.20，仍暫居美國聯盟首位，在符合規定投球局數的大聯盟投手中，也僅落後釀酒人米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）的1.62，以及勇士塞爾（Chris Sale）的2.06。

相較於道奇打者不斷纏鬥，洋基面對山本由伸時卻始終無法製造相同壓力，山本前19名打者解決其中18人，洋基全場最具威脅的一擊，是葛里沙姆（Trent Grisham）在第4局敲出的陽春全壘打。

布恩坦言，山本本場近乎完全壓制的表現，或許可以視為一次較為特殊的情況，但洋基進攻低迷早已不是單場問題；「我們必須做得更多。」布恩說，「過去幾個星期，我們已經說過很多次同樣的話了。」

麥克曼表示，球員不能再以比賽本來就很困難作為理由，因為製造進攻本來就是打者的工作。

「比賽確實很困難，但這就是我們的工作，也是我們本來應該非常擅長的事情。」麥克曼說，「我們必須找到一些方法，必須讓攻勢開始運轉，我認為只要出現一次朝正確方向的強力推進，就能讓我們重新點燃火力。」

談到道奇打者面對施利特勒的方式，麥克曼坦言，兩隊在打席品質上的差距非常明顯。

「我認為我們也有能力做到同樣的事情。」麥克曼說，「他們今天面對坎姆時做得非常好，讓他投得非常辛苦，但我們面對他們的投手時，並沒有做到相同的事。」

長時間無法展現應有的進攻能力，也讓洋基休息室內的挫折感逐漸累積；麥克曼最後直言，球隊打者已經對現況感到「非常火大」，但仍必須設法將情緒轉化為場上的競爭力。

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB、棒球、大谷翔平、山本由伸、紐約洋基

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