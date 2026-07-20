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RAIN、沈文程接力「辣年糕趴」　NC恐龍應援團助陣再送限定好禮

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿年度主題日《辣年糕趴》將於7月24日至26日在臺北大巨蛋登場，今年集結羅志祥、RAIN、泰民等重量級卡司，搭配韓式應援、台韓啦啦隊交流及多款限定聯名商品，打造一連3天的韓流棒球盛典。

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表演陣容方面，24日賽後由韓國新人樂團LATENCY登台，以Live Band形式帶來K-pop與搖滾能量；25日則由男團Ozone及陳芳語接力演出。26日賽前邀請金曲、金鐘雙料得主沈文程登場，賽後則由金曲歌后蔡健雅壓軸。

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

今年《辣年糕趴》也特別邀請韓職NC恐龍應援團長任鐘德率領Rally Dinos啦啦隊來台，24日、26日將與樂天女孩展開舞蹈PK。局間表演同樣安排限定舞台，包括「樂天雙子」彭彭、Mika，以及「YKK」小分隊，25日還有籃籃、猿氣等成員組成限定韓團「MONKIX」演出，26日則由言梓璇帶來個人首場舞台。

進場贈品方面，活動3天凡購買內野B1、L2有價票券入場，即可獲得「辣年糕趴限定發光拍拍手」及「球員／韓援五本柱盲抽簽名小卡」各1份，每日推出不同款式。

▲▼入場贈品。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼入場贈品。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼入場贈品。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿也推出「Rakuten Monkeys x RAIN」及「Rakuten Monkeys x TAEMIN」兩大聯名系列，包含球衣、老帽、應援巾及鑰匙圈等商品。活動期間購買任一聯名系列單筆滿3000元，還可獲得限定小卡1張，數量有限送完為止。

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼「辣年糕趴」賽後表演嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿辣年糕趴韓流棒球蔡健雅RAIN泰民

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