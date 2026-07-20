世界盃落幕獎金也出爐！西班牙爽收16億台幣冠軍獎金

▲西班牙奪冠將能收到超過16億獎金。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「無敵艦隊」西班牙在2026美加墨世界盃決賽中，經過延長賽激戰以1比0擊敗阿根廷，睽違16年再度奪下隊史第2座冠軍金盃，同時延續了A級賽事連續38場比賽不敗（29勝9平）的新紀錄。隨著本屆賽事總排名出爐，總額高達6億5500萬美元（約合台幣209億6000萬元）的豐厚獎金分配方案也出爐。奪下冠軍的西班牙將能獲得高達5000萬美元（約合台幣16億元）的獎金。

本屆世界盃因參賽隊伍擴編至史上最多的48國，帶動轉播權與門票收益大幅增長，各名次對應的獎金金額也創下歷史新高。

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本次賽事依據最終排名進行獎金分配，各階段獲得的金額如下：

冠軍（西班牙）： 5000萬美元

亞軍（阿根廷）： 3300萬美元

第3名（英格蘭）： 2900萬美元

第4名（法國）： 2700萬美元

8強淘汰： 1900萬美元

16強淘汰： 1500萬美元

32強淘汰（如日本等）： 1100萬美元

第33～48名（小組賽淘汰國）： 900萬美元

西班牙奪下冠軍後，將獲得高達5000萬美元的奪冠獎金，這比4年前卡達大賽冠軍阿根廷所獲得的4200萬美元還要多出800萬美元。除此之外，西班牙還加上晉級正賽津貼1000萬美元（約台幣3億2000萬元）和大賽準備支援金150萬美元（約台幣4800萬元），總計將帶走6150萬美元（約台幣19億6800萬元）的巨額收益。

此外，所有晉級正規賽的國家都另外獲頒了準備支援金150萬美元（約合台幣4800萬元）。例如在本次賽事以亞洲最高名次「第21名」作收的日本代表隊，便獲得總共1250萬美元（約合台幣3億8890萬元），小組賽止步的韓國也有1050萬美金（約合台幣3億4026萬元）