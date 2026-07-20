NBA三方交易完成！雷霆送走奪冠功臣多特　獨行俠組成「三狀元連線」

▲雷霆送走2025球季奪冠功臣多特（Luguentz Dort）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆、老鷹與獨行俠完成三方交易，雷霆將防守悍將多特（Luguentz Dort）送往老鷹，換回3枚未來次輪選秀權。獨行俠同樣將南哈德（Ryan Nembhard）交易至老鷹，換回2024年選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher），將與2011年狀元厄文（Kyrie Irving）及2025年狀元佛拉格（Cooper Flagg）組成「三狀元連線」。

雷霆在這筆交易中著重於未來與薪資彈性。球隊選擇先執行多特1770萬美元（約新台幣5.3億元）的球隊選項，再透過交易換回3枚未來次輪選秀權，同時創造約1700萬美元（約新台幣5.1億元）的交易特例。此外，雷霆送走多特、喬伊（Isaiah Joe）與威金斯（Aaron Wiggins）等球員後，合計減少約2.24億美元（約新台幣67.2億元）的薪資與豪華稅支出，成功避開第二層豪華稅線。

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現年27歲的多特自2019年以落選新秀身分加盟雷霆，逐漸成長為聯盟最出色的外圍防守者之一，也是球隊近年打造頂尖防守體系的重要功臣。上季他場均繳出8.3分、3.5籃板、1.2助攻，三分命中率34.4%，雖然進攻數據並不突出，但經常肩負看防對手頭號得分手的重任，也是雷霆2025年奪冠陣容的重要成員。

而獨行俠也是這筆交易相當受矚目的球隊。里薩謝加盟後，將與厄文、佛拉格組成「三狀元連線」，為球隊未來增添更多想像空間。里薩謝上季場均9.6分、3.8籃板、1.1助攻，雖然尚未打出狀元身價，但獨行俠相信更換環境，有望進一步兌現他的天賦。

老鷹則補進急需的側翼防守戰力，多特加入後，將與丹尼爾斯（Dyson Daniels）、亞歷山大－沃克（Nickeil Alexander-Walker）組成堅強防守陣線。此外，南哈德上季場均6.6分、2.2籃板、5.3助攻，也能為老鷹板凳提供更多彈性及火力。