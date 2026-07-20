運動雲

>

NBA三方交易完成！雷霆送走奪冠功臣多特　獨行俠組成「三狀元連線」

▲雷霆送走2025奪冠功臣多特（Luguentz Dort）。 （圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆送走2025球季奪冠功臣多特（Luguentz Dort）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆、老鷹與獨行俠完成三方交易，雷霆將防守悍將多特（Luguentz Dort）送往老鷹，換回3枚未來次輪選秀權。獨行俠同樣將南哈德（Ryan Nembhard）交易至老鷹，換回2024年選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher），將與2011年狀元厄文（Kyrie Irving）及2025年狀元佛拉格（Cooper Flagg）組成「三狀元連線」。

雷霆在這筆交易中著重於未來與薪資彈性。球隊選擇先執行多特1770萬美元（約新台幣5.3億元）的球隊選項，再透過交易換回3枚未來次輪選秀權，同時創造約1700萬美元（約新台幣5.1億元）的交易特例。此外，雷霆送走多特、喬伊（Isaiah Joe）與威金斯（Aaron Wiggins）等球員後，合計減少約2.24億美元（約新台幣67.2億元）的薪資與豪華稅支出，成功避開第二層豪華稅線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年27歲的多特自2019年以落選新秀身分加盟雷霆，逐漸成長為聯盟最出色的外圍防守者之一，也是球隊近年打造頂尖防守體系的重要功臣。上季他場均繳出8.3分、3.5籃板、1.2助攻，三分命中率34.4%，雖然進攻數據並不突出，但經常肩負看防對手頭號得分手的重任，也是雷霆2025年奪冠陣容的重要成員。

而獨行俠也是這筆交易相當受矚目的球隊。里薩謝加盟後，將與厄文、佛拉格組成「三狀元連線」，為球隊未來增添更多想像空間。里薩謝上季場均9.6分、3.8籃板、1.1助攻，雖然尚未打出狀元身價，但獨行俠相信更換環境，有望進一步兌現他的天賦。

老鷹則補進急需的側翼防守戰力，多特加入後，將與丹尼爾斯（Dyson Daniels）、亞歷山大－沃克（Nickeil Alexander-Walker）組成堅強防守陣線。此外，南哈德上季場均6.6分、2.2籃板、5.3助攻，也能為老鷹板凳提供更多彈性及火力。

關鍵字： NBA雷霆老鷹獨行俠交易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

2026世界盃最終排名出爐！西班牙奪冠　巴西寫隊史第二慘紀錄

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

梅西vs.亞馬爾！跨世代巴薩10號對決　超級電腦看好西班牙奪冠

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

西班牙vs阿根廷最新運彩賠率出爐　看好無敵艦隊登頂封王

19歲亞馬爾奪冠後秒變大男孩！戴墨鏡狂吃披薩　甜摟女友超反差

19歲亞馬爾奪冠後秒變大男孩！戴墨鏡狂吃披薩　甜摟女友超反差

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

熱門新聞

世界盃冠軍戰賽後爆衝突！帕雷德斯失控揮拳　西班牙小將險遭圍毆

快訊／梅西連霸夢碎！托雷斯延長賽建功 西班牙1比0氣走阿根廷封王

39歲梅西忍不住哭了！輸掉世界盃冠軍　告別淚水逼哭千萬球迷

19年前幫他洗澡！梅西決賽後緊擁亞馬爾　全球球迷感動：最美傳承

世足個人獎項揭曉！西班牙最大贏家、姆巴佩蟬聯金靴史上第一人

梅西時代落幕？19歲亞馬爾世界盃封王　創神級紀錄宣告新世代降臨

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界盃冠軍戰爆全武行！

2梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

3梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

4亞馬爾賽後主動擁抱梅西

5個人獎揭曉！姆巴佩蟬聯金靴史首人

最新新聞

1樂天3韓籍女神聯手賣冰太狂！

2成功簽狀元後　洋基再續留兩球員

3紅襪13連勝寫隊史紀錄　鄭宗哲隨隊見證歷史

4郭天信9連敗畢業！中職明星賽下一步？

5洋基打線悶到「非常火大」！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

見對馬傑森「來硬的」也沒用　林襄放絕招：誰叫你不答應我＞＜

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

【陪睡服務？】露營一起床發現自己抱了一隻貓！

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

蔡依林挑戰ASMR　「不理解但照做」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366