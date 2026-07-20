觀察／郭天信9連敗畢業、王建民已二度登板！中職明星賽下一步？

▲郭天信。（圖／記者李毓康攝）

文／楊舒帆

郭天信終於贏了！明星賽個人9連敗終於「畢業」，王建民也繼2024年後二度登上明星賽投手丘，近年幾個最有記憶點的橋段，一個畫下句點、一個再度上演。當中職明星賽兩天吸引8萬人進場，從傳奇卡、變裝秀都成功製造話題後，接下來真正值得思考的是：下一個能讓球迷年年追蹤、持續累積，甚至成為共同記憶的故事，會是什麼？

這或許與中職明星賽的組隊方式有關。相較美職、日職長年以兩聯盟對抗為主軸，可以累積歷史勝負與連勝等紀錄，中職過去採用過多種分隊模式。近年逐漸形成「中華隊對明星隊」架構，但中華隊組成又會隨國際賽任務改變，例如今年為備戰年底亞冠賽，以年輕球員為主，再搭配超齡外卡，主題鮮明，卻也代表每一年的「中華隊」可能有不同定義。郭天信的9連敗之所以特殊，正因跨越不同陣營，只能以「郭天信所屬球隊」一路追蹤。

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韓職明星賽同樣歷經多次分隊變化，如今較固定採Dream明星隊與分享明星隊對抗，場上保留延續性的對戰架構，場外則把娛樂效果發揮到極致。記者上週實地走訪蠶室棒球場觀看韓職明星賽，緊扣蠶室拆除前最後一次舉辦明星賽主題，邀請前名將開球。近年明星賽指標球員角色扮演、特殊造型與道具輪番登場，整場宛如大型韓國綜藝秀，甚至設置「表演賞」，鼓勵球員與球團絞盡腦汁製造話題。

更令人印象深刻的是球迷應援文化。即使原本支持不同母隊，明星賽分成兩支聯軍後，兩邊看台仍不時出現應援「對尬」；不同球隊的應援曲響起時，許多球迷幾乎都能跟著整齊劃一唱歌、跳舞，展現韓職多年累積的共同應援文化。中職6隊應援同樣各具特色，今年明星賽也能看到球員、啦啦隊與球迷逐漸「玩在一起」，現場氣氛同樣獲得球迷買單。

▲姜白虎扮芭蕾舞者，但脫掉道具才登上打擊區。（圖／韓華鷹提供）

韓職另一項特色，是把歌手表演安排在5局中場，今年由WOODZ擔任嘉賓，現場投入大量人力迅速佈置、撤場，再回到比賽。雖然整體時間因此拉長，但主辦單位明顯盡力壓縮轉場。相較之下，中職將大型演唱會放在賽後，較不打斷比賽節奏，球迷也能先完整看完球賽，再留下欣賞表演。

角色扮演如何與比賽取得平衡，也是兩地明星賽值得比較之處。韓職今年球員仍精心準備造型，但真正進入打擊區前，通常會卸下可能影響揮棒的道具；中職則讓《大富翁》變裝直接進入比賽，林栚呈穿水手服登板自認沒有受到影響，王念好卻笑說「孫小美」頭飾守備時會一直卡到手。娛樂做到什麼程度，又不影響競技與安全，未來仍有調整空間。

「OB傳奇卡」也成為近年中職明星賽重要元素，兩天安排多位退役球星重返球場。王建民繼2024年後再度登板，更在燈光秀中站上投手丘，這次還對決中職會長蔡其昌。傳奇球星回歸確實一次次喚起球迷回憶，但當類似橋段已再度出現，如何延續感動，同時創造新的明星賽記憶，也值得思考。

今年中職從「傳奇卡」、《大富翁》變裝、球員拿麥控場到教練親自下場，兩天吸引8萬人進場，證明娛樂效果與話題製造已相當成功。借鏡韓職，值得參考的或許不只是「如何玩得更瘋」，還包括固定的對抗架構、成熟的應援文化，以及娛樂與比賽之間的平衡。

郭天信的9連敗已經「畢業」，下一個讓球迷每年打開明星賽紀錄表、期待它延續或終結的話題會是什麼？而「OB傳奇卡」已經用了第二次，未來又會有什麼新的設計，成為屬於中職明星賽的下一段共同記憶？

▲ 2026中職明星賽，中職會長蔡其昌指名對決王建民。（圖／記者李毓康攝）