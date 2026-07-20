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有他在西班牙就不會輸！魯伊斯締造國家隊神話、成金球獎熱門

▲西班牙中場魯伊斯（Fabián Ruiz）達國家隊生涯的50場里程碑，更延續恐怖的「50場不敗」 傳奇紀錄。（圖／路透）

▲西班牙中場魯伊斯（Fabián Ruiz）達國家隊生涯的50場里程碑，更延續恐怖的「50場不敗」 傳奇紀錄。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

在2026年美加墨世界盃決賽中，西班牙以1比0擊敗阿根廷，睽違16年再度榮膺世界冠軍。在這場精彩的奪冠征程中，西班牙中場魯伊斯（Fabián Ruiz）不僅迎來了國家隊生涯的50場里程碑，更延續了其恐怖的 「50場不敗」 傳奇紀錄，成為足球史上第一位國家隊前50次出場都未嘗敗績的球員。

自2019年6月完成西班牙國家隊首秀以來今年年30歲的法比安·魯伊斯在代表國家隊出賽的50場比賽中，繳出35勝15平 的驚人戰績，期間貢獻7顆進球和12次助攻。

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回顧整個2025-26賽季，魯伊斯迎來職業生涯最輝煌的一年。效力巴黎聖日耳曼（PSG），他不僅贏得法甲冠軍、連續第二座歐洲冠軍聯賽冠軍、國際足總洲際盃以及歐洲超級盃，如今更將世界盃冠軍收入囊中。

憑藉此成就，魯伊斯成為本屆賽事中唯一一位在同年包攬「歐冠」與「世界盃」冠軍的球員，也是歷史上第12位達成此成就的球員，達成非凡成就還在其中都能扮演關鍵角色，也讓他一躍成為2026年金球獎的強勢領先候選人。

據義大利權威足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，法比安預計將與巴黎聖日耳曼續約至2027年6月後，再簽下一份為期三年、附帶一年延長選擇權的新合約。這位締造無敵神話的中場大將，正準備將這股氣勢延續下去，目標在2028年歐洲國家盃上繼續為西班牙扮演關鍵核心。

關鍵字： 西班牙世界盃魯伊斯PSG金球獎

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