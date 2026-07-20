紅襪豪取13連勝寫78年紀錄　鄭宗哲未出賽仍隨隊見證歷史

▲紅襪橫掃光芒成功收下13連勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

波士頓紅襪20日（台灣時間）在主場以6比1擊敗坦帕灣光芒完成4連戰橫掃，豪取13連勝，不僅追平隊史第二長連勝紀錄，更是相隔78年再度締造13連勝壯舉。台灣好手鄭宗哲此役未獲出賽，不過隨隊見證紅襪延續連勝氣勢。

紅襪此戰由葛雷（Sonny Gray）掛帥先發，2局上他遭梅薩（Victor Mesa Jr.）擊出場內全壘打，隨後又投出保送、被敲出安打，不過他連抓3個出局數化解危機。紅襪下個半局也馬上追平比分，3局下更靠著3次保送、對手暴投、失誤以及內野滾地球，一口氣攻下3分，即使沒有敲出安打，仍將比分拉開至4比1。

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5局下，康崔拉斯（Willson Contreras）打第一球，逮中一顆偏低變速球，炸裂中右外野兩分全壘打，也徹底澆熄光芒反攻氣焰。終場紅襪以6:1擊敗光芒，葛雷（Sonny Gray）主投6局僅失1分，順利收下本季第12勝，與艾許比（Aaron Ashby）並列大聯盟勝投王。

Willson Contreras makes it 6-1 Red Sox with his 22nd home run!



If Boston holds on for their 13th straight win, it would be their longest win streak since 1948 pic.twitter.com/KlVEyKSw4w — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) July 19, 2026

紅襪近期氣勢銳不可擋，自7月4日起已連續橫掃天使、白襪、大都會與光芒等4個系列賽，將連勝場次推進至13場，追平隊史第二長連勝紀錄，也是1948年以來首度達成13連勝。

值得一提的是，紅襪本季一度苦吞最多14場勝差，長時間排名美聯東區墊底，如今靠著這波13連勝一路衝上分區第3，與龍頭光芒僅剩6場勝差，距離第2名洋基也縮小至4.5場。